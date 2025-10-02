Gen V – Stagione 2: la sostituta di Homelander abbraccia il suo lato oscuro

La star di Gen V (qui la recensione della Stagione 2) , Jaz Sinclair, spiega perché Marie Moreau sta abbracciando il lato oscuro del suo personaggio nella seconda stagione. Dal ritorno di Marie alla Godolkin University, Dean Cipher (Hamish Linklater) è ossessionato dal fatto che lei raggiunga il pieno potenziale dei suoi poteri di manipolazione del sangue. Cipher crede persino che potrebbe diventare più potente di Patriota (Antony Starr).

In Gen V – Stagione 2 Episodio 5, Marie inizia a crederci, in una certa misura. All’inizio dell’episodio, Marie ammette ai suoi amici di essersi sentita più forte che mai quando ha usato i suoi poteri per far levitare Jordan Li (Derek Luh/London Thor) durante il loro combattimento, e Marie si è sentita come se avesse potuto distruggere l’intera arena.

Parlando con TheWrap, Sinclair ammette che c’è una parte di Marie che brama l’idea di essere potente, anche se è scettica riguardo alla narrazione di Cipher sul fatto che sia una sorta di “prescelta”. “Abbiamo sicuramente visto il lato oscuro di questa cosa in questa stagione. È sempre stato un po’ come, voglio davvero essere potente. Voglio davvero essere nei Sette, che è… tutti lo vogliono. Per la maggior parte della stagione, lei è tipo, “Mancatemi con la narrativa di essere la prescelta”.

Sinclair riflette anche sull’insistenza di Cipher sul fatto di poter diventare più potente di Patriota. Dice che questa idea sta entrando nella testa di Marie dopo averla sentita da più persone, e le piace come mostri un lato diverso e più imperfetto di Marie.

“È il momento in cui [Marie] dice, “L’ho sentito da più di una persona, quindi deve essere vero”, e si monta decisamente la testa. [Per me] come attrice, ho adorato quella roba. Adoro il fatto che sia imperfetta. Adoro il fatto che faccia scelte sbagliate. Adoro il fatto che sia goffa e impacciata. Mi è piaciuto molto essere posseduta da Godolkin, come ogni volta che riesco a mostrare un aspetto diverso di Marie, è davvero divertente.”

Il nuovo ruolo di Marie in Gen V e (poi) in The Boys

Marie è una persona incredibilmente eroica e altruista, ma Sinclair conferma che una parte di lei è affascinata dall’idea di poter diventare più potente di Patriota. È un’idea difficile da resistere per chiunque, soprattutto considerando il modo in cui Cipher la sta spingendo e considerando quanto i poteri di Marie siano già cresciuti in questa stagione.

L’ultimo potenziamento dei poteri di Marie suggerisce che potrebbe diventare la supereroina più potente di sempre. Riporta in vita sua sorella, Annabeth (Keeya King), anche dopo che le è stato tagliato il collo e dopo che è morta dissanguata. Nessuna supereroina è mai stata in grado di fare una cosa del genere prima, nemmeno Patriota, il che pone Marie in una classe a sé stante.

Questo potrebbe non essere nemmeno il massimo delle sue capacità, visto che c’è la possibilità che possa estrarre il Composto V dal sangue di una supereroina. Potrebbe potenzialmente fare questo a Patriota, rendendolo così un normale essere umano nella quinta stagione di The Boys.

Il pericolo è che Marie possa perdere la strada se diventasse troppo potente e ossessionata dall’idea di sconfiggere Patriota. Ciò che la distingue dagli altri Patriota e da molti altri supereroi è la sua compassione e il bisogno di fare la cosa giusta, e cambierebbe radicalmente se questi valori venissero compromessi.

Oltre a Marie, il riferimento di Sinclair al fatto di “essere posseduto da Godolkin” indica la veridicità di un’oscura teoria di Cipher, ovvero che l’uomo decrepito nella camera iperbarica sia Thomas Godolkin (Ethan Slater) e che sia lui a controllare Cipher e a possederli.