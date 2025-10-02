Slow Horses, storia vera: Slough House esiste davvero?

La serie tv Slow Horses Apple TV+ ha fatto chiedere agli spettatori se Slough House sia una vera filiale dell’MI5. Il thriller di spionaggio britannico è basato sulla serie di romanzi bestseller Slough House di Mick Herron. Come il materiale originale, la serie è incentrata su Slough House, il purgatorio amministrativo per gli agenti dell’MI5 che hanno commesso errori che hanno posto fine alla loro carriera. Sebbene questi “slow horses” siano relegati a lavori pesanti, vengono coinvolti in casi di alto profilo, grazie in gran parte al rude ma incisivo agente veterano dell’MI5 Jackson Lamb (Gary Oldman), che guida il team di Slough House composto da disadattati ben intenzionati.

Sebbene l’ensemble sia guidato da Lamb, Slow Horses‘ altri personaggi chiave includono River Cartwright (Jack Lowden), un agente dell’MI5 che approda a Slough House durante la prima stagione dopo aver commesso un errore molto pubblico, e Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), vicedirettrice generale dell’MI5 e capo delle operazioni che fin dall’inizio della serie punta al “First Desk” designato dall’MI5. Con il suo gruppo di agenti spesso maldestri, la serie nominata agli Emmy è una rivisitazione originale del genere spionistico. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che Slow Horses sia una rappresentazione accurata dell’MI5, dei suoi processi o dei suoi agenti.

Slough House non è un vero edificio dell’MI5

Il purgatorio dell’MI5 di Herron è un’invenzione divertente per Slow Horses

Contrariamente a quanto si crede, Slough House non è in realtà un vero edificio dell’MI5, né esiste alcuna filiale simile a Slough House. Sebbene la serie TV abbia adattato i romanzi di Herron in modo abbastanza fedele, apportando alcune piccole modifiche alla trama di Slow Horses, ci sono alcune evidenti inesattezze relative all’MI5. Sfortunatamente, la premessa di base di Slow Horses non è accurata rispetto all’MI5, il che, dati i continui errori dei “slow horses”, potrebbe essere meglio così. Essere relegati al lavoro d’ufficio potrebbe essere una cosa reale, ma non esiste un intero dipartimento dell’MI5 dedicato agli agenti che si occupano di scartoffie e che hanno pasticciato nei casi precedenti.

Se gli uffici di Aldersgate Street a Londra esistessero davvero nell’organizzazione reale dell’MI5, la dice lunga sull’agenzia…

Non si può negare che le buffonate di Slough House siano ottime per la televisione, ma nella vita reale un’agenzia di controspionaggio e sicurezza nazionale probabilmente non vorrebbe affidare il destino della nazione a persone che potrebbero costare la vita a civili (e colleghi agenti). Un passo falso potrebbe costare a un agente dell’MI5 il ritiro dal campo, ma un grave errore probabilmente gli farebbe perdere del tutto la sua posizione. Se gli uffici di Aldersgate Street a Londra esistessero davvero nell’organizzazione reale dell’MI5, la cosa direbbe molto sull’agenzia, e non in senso positivo.

Slow Horses menziona aspetti reali dell’MI5

Il thriller di spionaggio non convenzionale non è un film di James Bond

Anche se la Slough House inesistente significa che Slow Horses non è completamente accurato rispetto all'MI5, la serie coglie comunque alcuni aspetti dell'agenzia di controspionaggio e sicurezza nazionale. Dalle scene di inseguimento alle sparatorie alle situazioni con ostaggi, gli episodi di Slow Horses vedono ancora gli agenti dell'MI5 coinvolti in operazioni sul campo molto più rischiose rispetto all'agente medio. Allo stesso tempo, la serie riesce meglio della maggior parte dei thriller di spionaggio, forse grazie alla premessa della Slough House, a mostrare il lato noioso del lavoro, con agenti alle prese con il lavoro amministrativo e i problemi informatici.

Slow Horses si ispira (in parte) a storie vere

Il “Tiger Team” della stagione 3 è basato su fatti reali

Indipendentemente da quanto bene descriva l’MI5, Slow Horses basa alcuni dei suoi punti della trama su storie vere. Nella stagione 3, i vertici dell’MI5 ordinano a un “tiger team” di rapire un membro di Slough House per mettere alla prova l’MI5 e scoprire eventuali punti deboli. Nelle agenzie governative e militari, i tiger team fungono da forma di controllo qualità e consentono alle agenzie di risolvere i problemi in corso. La storia vera del tiger team di Slow Horses è solo un esempio di come la serie attinga dalla realtà, anche se resta da vedere se la Slow Horses – stagione 5 continuerà questa tendenza.