Uno Spider-Man sarà presente in Avengers: Doomsday, ma quale?

Spider-Man si è dimostrato il più grande richiamo dell’MCU durante la Saga del Multiverso e, sebbene i Marvel Studios ricevano una parte dei profitti, i film rimangono una coproduzione con la Sony Pictures.

Il lancia-ragnatele tornerà finalmente in Spider-Man: Brand New Day, in uscita la prossima estate. Tuttavia, ci sono voci contrastanti sulla possibile apparizione del Peter Parker di Tom Holland in Avengers: Doomsday. Ora è un supereroe di strada, quindi un’alleanza con i più potenti eroi della Terra per combattere una minaccia multiversale come il Dottor Destino contraddice in qualche modo il suo nuovo status quo. Inoltre, non sarebbe una cattiva idea tenere Spidey lontano da un cattivo che ha il volto del suo mentore caduto (almeno per ora).

Tuttavia, è difficile immaginare che Spidey non compaia in almeno uno dei prossimi film degli Avengers, e ancora più difficile credere che i Marvel Studios non riuniscano i tre Spider-Man nel finale della Saga del Multiverso.

Oggi, lo scooper @MyTimeToShineH è intervenuto dicendo: “C’È uno Spider-Man in Doomsday“. Sfortunatamente, l’insider non ha specificato di quale si tratti, ma il modo in cui si comportano in modo timido suggerisce che non sarà necessariamente la Variante di Tom Holland, capace di arrampicarsi sui muri.

Vedere Tobey Maguire o Andrew Garfield al fianco degli Avengers e degli X-Men sarebbe un’emozione innegabile per i fan che hanno trascorso decenni a sognare di vedere Maguire, ad esempio, entrare in azione al fianco del Wolverine di Hugh Jackman.

Holland apparirà sicuramente in Avengers: Secret Wars per indossare il suo costume nero in tempo per Spider-Man 5, e c’è sicuramente un modo per i Marvel Studios e i Fratelli Russo di bilanciare il nuovo status di Peter Parker in strada con queste avventure multiversali (ha funzionato sulla carta). Dovremo aspettare e vedere, ma è chiaro che molti membri del cast di Avengers: Doomsday sono tenuti segreti.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).