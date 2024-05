Georgie and Mandy’s First Marriage, teaser trailer dell’annunciato spin-off di Young Sheldon

Il network americano della CBS in concomitanza con la fine di Young Sheldon ha svelato il teaser trailer di Georgie and Mandy’s First Marriage, l’annunciata serie spin-off di Young Sheldon e di The Big Bang Theory.

Lo spinoff di Young Sheldon che sarà incentrato su Georgie (Montana Jordan) e Mandy (Emily Osment) è appena diventato un po’ più affollato. Secondo Deadline, Jim (Will Sasso) e Audrey McAllister (Rachel Bay Jones) torneranno in Georgie and Mandy’s First Marriage. I genitori di Mandy sono apparsi in Young Sheldon, quando la loro figlia è stata sempre più coinvolta nella famiglia Cooper. Il ritorno dei personaggi nello spin-off suggerisce che i genitori di Mandy saranno in qualche modo presenti mentre lei cerca di crescere un bambino con Georgie, in una serie che manterrà la famiglia Cooper sui nostri televisori il prossimo autunno.

Jim e Audrey McAllister sono stati introdotti nella sesta stagione di Young Sheldon, quando la relazione tra Mandy e Georgie è diventata più impegnativa. Sebbene all’inizio George (Lance Barber) e Mary Cooper (Zoe Perry) non fossero d’accordo con la relazione, alla fine tutti avrebbero accettato il fatto che Mandy e Georgie sarebbero diventati genitori nonostante la loro età e i loro obiettivi nella vita. Il titolo dello spin-off ricorda al pubblico quanto sia instabile la vita di Georgie in futuro, suggerendo che gli spettatori vedranno il personaggio evolversi in quello che è stato rappresentato durante The Big Bang Theory.

Young Sheldon ha presentato Iain Armitage come un’altra versione del personaggio interpretato da Jim Parsons in The Big Bang Theory, raccontando la storia di come Sheldon Cooper ha dovuto adattare il suo grande intelletto per costruire relazioni con coloro che lo circondano. Dopo sette stagioni, la comedy si concluderà questo mese, lasciando Sheldon a dire addio durante uno dei momenti più devastanti della sua vita. Mentre il personaggio principale si allontanerà dai riflettori, Georgie and Mandy’s First Marriage continuerà l’eredità stabilita da The Big Bang Theory tanti anni fa, permettendo ad alcuni membri della famiglia Cooper di continuare a intrattenere il mondo.

Il team dietro Georgie and Mandy’s First Marriage

Il destino della famiglia Cooper rimarrà in buone mani, considerando che Chuck Lorre, Steven Molaro e Steve Holland sono legati al progetto come produttori esecutivi. Il team ha già lavorato a Young Sheldon, collaborando fin dai tempi di Big Bang Theory. I produttori continueranno a espandere l’eredità che hanno costruito con alcune delle più grandi commedie del network degli ultimi anni. A dimostrazione di come queste serie siano collegate, Jim Parsons e Mayim Bialik riprenderanno i loro ruoli di Sheldon e Amy nel finale di serie di Young Sheldon.

Il finale di serie di Young Sheldon andrà in onda questo giovedì e le stagioni precedenti sono disponibili in streaming su Paramount+ negli Stati Uniti. Georgie and Mandy’s First Marriage sarà trasmesso in autunno.