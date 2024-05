Young Sheldon è arrivato a quel momento straziante: “I finali sono sempre molto difficili”.

Sapevamo che sarebbe successo – visto che era stato predetto in “The Big Bang Theory” – ma questo non ha reso più facile dire addio a uno dei membri originali del cast di “Young Sheldon“. Negli ultimi istanti del secondo dei due episodi andati in onda in contemporanea il 9 maggio, la famiglia Cooper ha ricevuto la notizia che il patriarca bisbetico George Cooper (Lance Barber) è morto per un attacco di cuore.

Il destino della morte di George a questo punto del viaggio di Sheldon Cooper risale a “The Big Bang Theory”, in cui abbiamo appreso che Sheldon adulto (interpretato da Jim Parsons, che è il narratore di “Young Sheldon” e apparirà nell’episodio finale della prossima settimana insieme a Mayim Bialik) ha perso il padre all’età di 14 anni. Questa è l’età attuale del prodigio Sheldon (Iain Armitage) nella serie prequel, e sebbene i produttori avessero detto che questa morte importante sarebbe stata affrontata nella stagione finale dello show, non avevano detto esattamente quando sarebbe avvenuta.

Ora che questa straziante perdita si è verificata, “Young Sheldon” dirà addio a se stesso in due episodi in onda il 16 maggio, oltre ad affrontare il compito di dire addio al resto del cast (anche se lo spin-off “Georgie and Mandy’s First Marriage” andrà in onda in autunno sulla CBS) – e di mandare Sheldon verso il suo futuro alla Caltech. “Il modo in cui abbiamo concluso la serie è emozionante“, afferma il produttore esecutivo Steve Holland. “Mi sono emozionato nel farlo. È emozionante per i personaggi. È emozionante guardarlo di nuovo“.

Qui Holland racconta anche come gli sceneggiatori hanno deciso come (e quando) rappresentare la morte di George, come Barber ha preso la notizia della morte del suo personaggio e quali altre informazioni di “The Big Bang Theory” dovevano essere rispettate.

L’avete già fatto in passato, quando avete concluso “The Big Bang Theory”, ma quanto è stato difficile ottenere tutti i punti che volevate prima della fine della serie?

È sempre una sfida, e credo che i finali siano sempre molto difficili. Ci sono molte aspettative sui finali, e a un certo punto devi mettere da parte quello che pensi che il pubblico voglia vedere e concentrarti solo sul finale che pensi sia buono, e sperare che anche loro lo apprezzino. Questa stagione è stata un po’ più impegnativa perché abbiamo avuto una stagione ridotta per sciopero, quindi invece di 22 episodi, abbiamo dovuto fare tutto quello che volevamo fare e farlo in 14 episodi. Ma non credo che ci sia qualcosa che volevamo raggiungere e che alla fine non abbiamo raggiunto.

Dato che ve lo hanno chiesto negli ultimi sette anni, pianificando la morte di George, sapevate già che avreste voluto suonare così? O è stato qualcosa su cui avete continuato a discutere?

Abbiamo sempre saputo che avremmo affrontato la questione in questa stagione. Abbiamo sempre saputo che saremmo arrivati al funerale in questa stagione. E abbiamo sempre saputo che la morte di George sarebbe avvenuta fuori dallo schermo, che non volevamo assistere. Si trattava solo di decidere quando. C’era una versione, come ne abbiamo parlato in precedenza, in cui sarebbe stato così: Il finale sarebbe stato la morte e il funerale. Credo che sia stato Chuck [Lorre, produttore esecutivo] a dire: “Questo è per lo più uno show positivo ed edificante. Non lasciamo il pubblico immerso nel suo dolore. Guardiamo la famiglia che inizia a ricomporsi e concludiamo con un po’ di speranza”. Così abbiamo cambiato il momento in cui dovevamo farlo.