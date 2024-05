Il network americano CBS ha diffuso i promo di Young Sheldon 7×13 e Young Sheldon 7×14, che sarà anche il finale della serie spin-off di The Big Bang Theory Young Sheldon.

YOUNG SHELDON termina la sua corsa di sette anni con un imperdibile finale di serie in due episodi. Jim Parsons e Mayim Bialik riprendono i loro ruoli di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler in un’indimenticabile ora di televisione, nel finale di serie di YOUNG SHELDON, giovedì 16 maggio sulla CBS.

"Parte 1" – YOUNG SHELDON conclude la sua corsa di sette anni con un imperdibile finale di serie in due episodi. Jim Parsons e Mayim Bialik riprendono i loro ruoli di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler in un'ora indimenticabile di televisione, nel finale di serie di YOUNG SHELDON, giovedì 16 maggio (8:00-8:30 PM, ET/PT) su CBS Television Network, e in streaming su Paramount+ (in diretta e on-demand per Paramount+ con abbonati a SHOWTIME, o on-demand per gli abbonati a Paramount+ Essential il giorno successivo alla messa in onda dell'episodio)*.

Dopo il finale di serie di Young Sheldon, seguirà un altro spin-off intitolato Georgie & Mandy’s First Marriage. Creata da Chuck Lorre, Steven Molaro e Steve Holland, la nuova sitcom è incentrata sui personaggi di Montana Jordan e Emily Osment, che crescono la loro giovane famiglia in Texas affrontando le sfide dell’età adulta, della genitorialità e del matrimonio. L’uscita della commedia è prevista per il prossimo autunno, nell’ambito della stagione televisiva 2024-2025 della CBS.

“È stato un privilegio trascorrere gli ultimi sette anni con Sheldon e la famiglia Cooper e ora questo meraviglioso viaggio continuerà con Georgie e Mandy”, ha dichiarato Amy Reisenbach, dirigente della CBS, in un comunicato. “Chuck ed entrambi gli Steves hanno fatto un lavoro magistrale nello sviluppare questi personaggi e nell’intrattenere generazioni di fan con storie coinvolgenti e commoventi portate in vita da Montana ed Emily. Attendiamo con ansia il prossimo capitolo di questo amato universo”.