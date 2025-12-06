Chi è Ben Reilly? Il nuovo Spider-Man della Sony spiegato

Nicolas Cage interpreterà Spider-Man Noir in una serie live-action tutta sua, in uscita il prossimo anno. Tuttavia, Sony ha sorprendentemente rivelato che la sua identità segreta non sarà Peter Parker, un colpo di scena che pochi si sarebbero aspettati.

Sebbene non abbiamo ancora visto il trailer completo, i primi materiali promozionali di Spider-Noir del 2026 hanno rivelato un cambiamento importante per il personaggio rispetto ai fumetti e persino ai precedenti film d’animazione Spider-Verse della Sony. Ecco cosa sappiamo su Ben Reilly e perché Sony ha probabilmente deciso di cambiare il nome tradizionale di Spider-Man Noir.

Nicolas Cage interpreterà Ben Reilly in Spider-Man Noir

Al CCXP 2025, la Sony ha recentemente pubblicato un poster molto interessante che promuove Spider-Noir del 2026: una porta d’ufficio in ombra con la scritta “Ben Reilly P.I.” e la classica silhouette del personaggio dietro il vetro smerigliato.

Tuttavia, “Ben Reilly” è un cambio di nome piuttosto sorprendente. Dopotutto, l’identità segreta di Spider-Man Noir nei fumetti è sempre stata Peter Benjamin Parker. Allo stesso modo, anche il personaggio animato Spider-Man Noir interpretato da Nicolas Cage nei film Spider-Verse della Sony aveva il nome “Peter Parker”.

Ora, sembra che Nicolas Cage interpreterà un Spider-Man Noir completamente nuovo in un film live-action, che potrebbe non avere alcun legame con le sue precedenti interpretazioni animate del personaggio, che è stato visto insieme a molte altre varianti di Spider-Man nella Grande Rete della Vita e del Destino.

Da un lato, questo potrebbe consentire una maggiore flessibilità narrativa, rendendo al contempo il Noir live-action ancora più crudo e cupo. Tuttavia, l’uso specifico del nome “Ben Reilly” deve essere intenzionale, data la sua importanza nei fumetti Marvel originali e nel mito di Spider-Man.

Chi è Ben Reilly nei fumetti di Spider-Man

Nei fumetti originali, Ben Reilly era un clone di Spider-Man creato dal DNA estratto da Peter Parker da The Jackal durante la famigerata Clone Saga. Programmato per credere di essere l’originale, Reilly alla fine scoprì la verità, adottando l’identità di Scarlet Spider come suo Spider-Hero. Per un certo periodo, divenne persino Spider-Man, portando avanti l’eredità di Parker mentre questi si allontanava.

Nella linea temporale principale della Marvel, Ben Reilly esiste come clone parallelo di Spider-Man che finisce per diventare un eroe a sé stante. Pertanto, la scelta di questo nome da parte della Sony è probabilmente intenzionale, frutto di complesse questioni legali relative ai diritti delle versioni live-action di Spider-Man/Peter Parker.

Dopotutto, il controverso film del 2024 Madame Web vedeva una Mary Parker incinta che alla fine dà alla luce un figlio. Sebbene il bambino sia ovviamente Peter Parker, nel film non viene mai nominato.

Pertanto, sembrano esserci prove sufficienti che lo Spider-Man dell’MCU (Tom Holland) sia l’unico Peter Parker attivo dal vivo e che non possano essercene altri (con le notevoli eccezioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield, che hanno recitato in un progetto coprodotto con la Marvel Studios).

Tutto sommato, scegliere “Ben Reilly” per il Noir live-action di Cage sembra una soluzione piuttosto intelligente e un divertente omaggio ai fumetti da parte della Sony (supponendo che il problema siano effettivamente i complicati diritti).

Ben Reilly di Spider-Man Noir è un cambiamento importante rispetto ai fumetti

Tradizionalmente, l’universo di Spider-Man Noir, ambientato negli anni ’30, utilizza versioni dei personaggi provenienti da una realtà alternativa, sebbene con gli stessi nomi. Questo include lo stesso Peter Parker. Di conseguenza, l’introduzione di Ben Reilly come Noir segna un cambiamento importante.

È tecnicamente possibile che la Sony non stia semplicemente adattando le classiche storie di Spider-Man Noir dai fumetti, ma piuttosto reinterpretandole attraverso la lente di un’identità e di un’eredità clonate. Forse stanno effettivamente fondendo le storie delle due varianti alternative di Spider-Man, con il Noir di Cage che in realtà è un clone del Noir originale.

Detto questo, sembra comunque probabile che il cambiamento di “Ben Reilly” sia semplicemente un modo per aggirare i presunti problemi di diritti legati al nome Peter Parker.

Un trailer completo di Spider-Noir fornirà probabilmente maggiori informazioni sulle origini specifiche del personaggio, ma sembra probabile che il cambio di nome sarà proprio questo: un semplice cambio di nome senza un impatto significativo sul personaggio stesso.

Questo significa che il personaggio di Cage in Spider-Verse è diverso?

Sì… e forse no. Sulla carta, i nomi tra lo Spider-Man Noir animato di Cage e la sua prossima versione live-action saranno diversi. Detto questo, questo nuovo Ben Reilly sarà molto probabilmente raffigurato in modo molto simile al precedente Spider-Man Noir, anche se forse con un po’ più di serietà.

Tuttavia, resta da vedere se la Sony cercherà di renderlo lo stesso personaggio, soprattutto ora che sappiamo che il nome è stato cambiato per il live-action. In sostanza, gli spettatori probabilmente non dovrebbero aspettarsi un easter egg con il cubo di Rubik che collega a Into the Spider-Verse.

In ogni caso, il pubblico potrà senza dubbio godersi le classiche ragnatele, le arrampicate sui muri e l’eroismo mascherato, indipendentemente dal nome che Spider-Man Noir potrebbe avere sotto la maschera.

Sony’s Spider-Man Noir dovrebbe uscire su Prime Video e MGM+ all’inizio del 2026.