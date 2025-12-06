Fallout – Stagione 2: la prima clip mostra un luogo iconico mentre il ghoul affronta una minaccia mortale

La seconda stagione di Fallout ha offerto ai fan di New Vegas un primo assaggio di uno dei luoghi più iconici del gioco al CCXP.

L’anteprima della seconda stagione di Fallout porta immediatamente i fan da Dinky il T-Rex, un punto di riferimento prebellico lungo la strada nella Mojave Wasteland. I giocatori accaniti sanno che questo luogo funge anche da postazione per cecchini, dove personaggi come Boone e Manny operano dalla sua bocca aperta. Al suo interno c’è anche un negozio di souvenir chiamato Dino Bite, con statuine da collezione. Nella clip, Dinky si trova proprio accanto al Dino Dee-lite Motel.

Nella scena, Lucy (Ella Purnell) affronta un uomo che sta cercando di uccidere il Ghoul (Walton Goggins), un tempo noto come Cooper Howard, una star del cinema diventata portavoce della Vault-Tec e ora cacciatore di taglie. Lei spiega che stanno cercando suo padre, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), per consegnarlo alle autorità.

Durante il suo monologo, il Ghoul la supplica di sparargli. Guarda il video qui sotto:

L’apparizione di Dinky è emozionante non solo per i fan della serie, ma anche per quelli del gioco. Suggerisce che la seconda stagione di Fallout potrebbe rimanere fedele all’iconica serie di videogiochi e onorarne l’eredità, cosa che è sempre piacevole per i giocatori. Vedere un punto di riferimento così riconoscibile prendere vita sullo schermo dimostra che la serie si impegna a ricreare fedelmente il mondo coinvolgente che ha reso New Vegas così unico.

Con il debutto live-action di Dinky, la seconda stagione di Fallout manterrà vivo lo spirito del gioco, aggiungendo al contempo un tocco personale alla serie. L’attenzione ai dettagli e i personaggi ben sviluppati della serie danno davvero vita alla storia. Il primo sguardo mostra che la prossima stagione offrirà un’esperienza indimenticabile per i fan di tutti i media.

Fallout stagione 2 sarà disponibile dal 17 dicembre 2025 su Prime Video. La stagione 1 è attualmente disponibile in streaming su Prime Video.