Harry Potter, la serie: ecco il set della “Catapecchia sullo scoglio”

Nuove foto dal set della prossima serie TV di Harry Potter della HBO sembrano rivelare un altro momento significativo della prima stagione, adattamento di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Le riprese sono attualmente in corso in Cornovaglia, in Inghilterra, con Dominic McLaughlin (Harry Potter) e Bel Powley (Petunia Dursley) entrambi avvistati in abiti anni ’90.

Si tratta di quello che sembra far parte della preparazione al viaggio di Vernon Dursley alla Catapecchia sullo scoglio, dove crede che la famiglia e Harry a sfuggire all’infinita ondata di lettere da Hogwarts che invitano il ragazzo a entrare nel Mondo Magico. Tuttavia, come abbiamo sottolineato su SFFGazette.com oggi, sembra che la serie potrebbe espandere quella parte della storia con materiale originale.

Secondo Redanian Intelligence, “le riprese sono iniziate al Cadgwith Cove Inn prima di spostarsi sulla spiaggia, dove è stata girata una scena drammatica sotto una pioggia simulata, con un’auto circondata da barche da pesca e comparse in tradizionali abiti da sud-ovest”. “La scena, a quanto pare, mostrava Harry e forse Bel Powley nei panni di zia Petunia, a cui veniva ordinato di uscire dal veicolo da un uomo armato di pistola”.

Sebbene possa essere stato commesso un errore riguardo a ciò che è stato girato, è possibile che si tratti di una nuova scena aggiunta all’interpretazione della HBO della serie di libri dell’autrice J.K. Rowling. Ampliare il periodo di Harry con i Dursley darà sicuramente i suoi frutti nelle stagioni future, dal momento che spesso sono stati trascurati nei film, soprattutto nei capitoli successivi al primo (e alla luce della loro importanza alla fine della storia!).

Sappiamo che il set della Catapecchia sullo Scoglio è fondamentale perché è il luogo in cui Harry conosce Hagrid e entra in contatto davvero, per la prima volta, con il mondo della Magia e con una nuova concezione di sé. E’ qui che il Custode delle chiavi e dei luoghi a Hogwarts gli rivelerà che è, in definitiva, un mago! “E un mago coi fiocchi, una volta che avrai studiato!”.

Inoltre, Variety ha appreso che la Warner Bros. celebrerà il 25° anniversario di Harry Potter e la Pietra Filosofale il prossimo anno con “una riedizione cinematografica mondiale del film originale, prodotti in edizione speciale e promozioni al dettaglio”.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.