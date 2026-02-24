HomeCinema News2026

Michael: per Antoine Fuqua realizzare il biopic su Michael Jackson è stato “un viaggio spirituale”

Di Gianmaria Cataldo

-

Cortesia Lionsgate

Il regista Antoine Fuqua condivide la sua opinione sul film biografico su Michael Jackson che Lionsgate sta per distribuire. Michael uscirà nelle sale e nei cinema Imax il 24 aprile, dopo che la sua uscita è stata rinviata più volte, l’ultima delle quali dall’autunno del 2025. Il film segna il debutto cinematografico del nipote di Jackson, Jaafar Jackson, nel ruolo dell’icona della musica pop. Lionsgate distribuirà il film a livello nazionale, mentre Universal si occuperà del lancio globale.

Realizzare un film su una persona come Michael è un viaggio molto spirituale”, afferma Fuqua in un video pubblicato lunedì dalla Lionsgate. “Michael ha avuto una grande influenza sulla mia carriera di regista, visto che si è sempre rifiutato di essere etichettato solo come artista di colore”. Il film di Fuqua ha debuttato con il suo ultimo trailer all’inizio di questo mese. Michael vede anche la partecipazione di Colman Domingo nel ruolo del padre del cantante, Joe Jackson, e Nia Long in quello della madre, Katherine.

Completano il cast Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate e Derek Luke. Graham King, John Branca e John McClain producono il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da John Logan. “Michael ha dedicato tutta la sua vita a regalare alle persone la gioia della sua voce”, continua Fuqua nel video. “Quando lo guardavo in TV, era sempre più grande della vita. Per me, come regista, non è stato difficile vederlo in chiave cinematografica”.

Il regista ha poi aggiunto: “Non credo che si possa capire Michael Jackson come essere umano senza tornare indietro e intraprendere un piccolo viaggio. Era combattuto tra l’amore per la sua famiglia e l’amore per la sua musica”. The Hollywood Reporter aveva precedentemente riportato che Michael, inizialmente pensato per coprire tutta la vita della star e avere una durata piuttosto lunga, aveva cambiato rotta e sarebbe invece terminato con Jackson che lasciava il gruppo della sua famiglia, The Jacksons, dopo l’uscita del suo primo album da solista, Off the Wall del 1979.

Secondo alcune fonti, è ora in fase di sviluppo un secondo film che si concentrerà sul resto della carriera e del percorso di Jackson prima della sua morte nel 2009. Puck ha riferito l’anno scorso che il terzo atto precedentemente pianificato di Michael ha dovuto essere rielaborato, poiché includeva la drammatizzazione di un individuo che aveva accusato Jackson di abusi sessuali su minori. L’accusatore aveva raggiunto in passato un accordo con gli eredi dell’artista che stabiliva che non sarebbe mai stato drammatizzato.

Il motivo per cui ho voluto realizzarlo è Michael”, ha detto Fuqua durante un panel al San Diego Comic-Con nel 2024. “Michael è stato una parte importante della mia vita durante la mia crescita, ha avuto una grande influenza sulla mia carriera, era un artista incredibile, ma era anche un essere umano, ed è questo che stiamo esplorando”.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
