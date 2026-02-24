HomeSerie TvNews

Orgoglio e Pregiudizio, teaser trailer della nuova miniserie con Emma Corrin

Di Chiara Guida

-

È disponibile il teaser trailer di Orgoglio e Pregiudizio, la nuova miniserie in 6 episodi tratta da uno dei romanzi più amati di tutti i tempi, che mostra le prime immagini di Elizabeth Bennet (Emma Corrin) e Mr Darcy (Jack Lowden).

In un anno ricco di drammi in costume per i fan più affezionati, la serie – scritta da Dolly Alderton (Tutto quello che so sull’amore) e diretta da Euros Lyn (Heartstopper) – arriverà su Netflix in autunno, riportando fedelmente in vita l’iconico romanzo di Jane Austen e ispirando al contempo una nuova generazione a innamorarsene per la prima volta.

In occasione dell’annuncio del cast, Dolly Alderton, sceneggiatrice e produttrice esecutiva, aveva dichiarato: «Una volta per generazione, un gruppo di persone ha l’opportunità di raccontare di nuovo questa storia meravigliosa, e mi sento molto fortunata di farne parte. Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen è il modello di riferimento di ogni commedia romantica: è stato un piacere tornare tra le sue pagine per trovare modi nuovi e allo stesso tempo familiari per riportare in vita questo libro amatissimo. Con Euros Lyn alla regia del nostro cast stellare, non vedo l’ora di far incontrare questi personaggi divertenti e complessi a chi considera Orgoglio e Pregiudizio il suo libro preferito, e a chi deve ancora conoscere la propria Lizzie e il proprio Mr Darcy».

I romanzi di Jane Austen affascinano tutte le generazioni da oltre 200 anni. Il suo libro più letto e famoso, Orgoglio e Pregiudizio, ha ispirato innumerevoli scrittori e registi. I suoi personaggi iconici, l’acuta critica sociale e la storia d’amore senza tempo continuano a incantare il pubblico di tutto il mondo.

CREDITI

  • Produttori esecutivi: Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point, insieme a Dolly Alderton, Euros Lyn ed Emma Corrin, al debutto in questo ruolo
  • Produttrice: Lisa Osborne
  • Basata sul romanzo di Jane Austen

Il cast di Orgoglio e Pregiudizio

  • Emma Corrin (Nosferatu, Black Mirror) è Elizabeth Bennet
  • Jack Lowden (Slow Horses, Benediction) è Mr Darcy
  • Olivia Colman (La Favorita, The Crown) è Mrs Bennet
  • Rufus Sewell (The Diplomat, Scoop) è Mr Bennet
  • Freya Mavor (Industry, La Dame Dans L’Auto) è Jane Bennet
  • Jamie Demetriou (Stath Lets Flats, Barbie) è Mr Collins
  • Daryl McCormack (Wake Up Dead Man: Knives Out; Il piacere è tutto mio, Leo Grande) è Mr Bingley
  • Louis Partridge (House of Guinness, Disclaimer – La vita è perfetta) è Mr Wickham
  • Rhea Norwood (Heartstopper, Cabaret) è Lydia Bennet
  • Siena Kelly (Black Mirror, Domino Day) è Caroline Bingley
  • Fiona Shaw (Killing Eve, Harry Potter e i Doni della Morte) è Lady Catherine de Bourg
  • Hopey Parish farà il suo debutto nel ruolo di Mary Bennet
  • Hollie Avery farò il suo debutto nel ruolo di Kitty Bennet
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

