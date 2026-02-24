Orgoglio e Pregiudizio, teaser trailer della nuova miniserie con Emma Corrin

È disponibile il teaser trailer di Orgoglio e Pregiudizio, la nuova miniserie in 6 episodi tratta da uno dei romanzi più amati di tutti i tempi, che mostra le prime immagini di Elizabeth Bennet (Emma Corrin) e Mr Darcy (Jack Lowden).

In un anno ricco di drammi in costume per i fan più affezionati, la serie – scritta da Dolly Alderton (Tutto quello che so sull’amore) e diretta da Euros Lyn (Heartstopper) – arriverà su Netflix in autunno, riportando fedelmente in vita l’iconico romanzo di Jane Austen e ispirando al contempo una nuova generazione a innamorarsene per la prima volta.

In occasione dell’annuncio del cast, Dolly Alderton, sceneggiatrice e produttrice esecutiva, aveva dichiarato: «Una volta per generazione, un gruppo di persone ha l’opportunità di raccontare di nuovo questa storia meravigliosa, e mi sento molto fortunata di farne parte. Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen è il modello di riferimento di ogni commedia romantica: è stato un piacere tornare tra le sue pagine per trovare modi nuovi e allo stesso tempo familiari per riportare in vita questo libro amatissimo. Con Euros Lyn alla regia del nostro cast stellare, non vedo l’ora di far incontrare questi personaggi divertenti e complessi a chi considera Orgoglio e Pregiudizio il suo libro preferito, e a chi deve ancora conoscere la propria Lizzie e il proprio Mr Darcy».

I romanzi di Jane Austen affascinano tutte le generazioni da oltre 200 anni. Il suo libro più letto e famoso, Orgoglio e Pregiudizio, ha ispirato innumerevoli scrittori e registi. I suoi personaggi iconici, l’acuta critica sociale e la storia d’amore senza tempo continuano a incantare il pubblico di tutto il mondo.

CREDITI

Produttori esecutivi: Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point, insieme a Dolly Alderton, Euros Lyn ed Emma Corrin, al debutto in questo ruolo

Produttrice: Lisa Osborne

Basata sul romanzo di Jane Austen

Il cast di Orgoglio e Pregiudizio