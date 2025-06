Harry Potter: la serie HBO ha trovato i suoi Petunia e Vernon Dursley

La serie TV Harry Potter della HBO ha trovato i suoi Petunia e Vernon Dursley. Variety ha infatti appreso in esclusiva che gli attori Bel Powley e Daniel Rigby interpreteranno i Dursley nel prossimo adattamento televisivo della serie di libri di J.K. Rowling. Ancora da assegnare è il ruolo del loro figlio, Dudley.

I fan dei libri ricorderanno che Petunia era la sorella della madre di Harry, Lily. I Dursley accolgono Harry con riluttanza dopo la morte dei suoi genitori, costringendolo a vivere in un ripostiglio sotto le scale e trattandolo essenzialmente come un servo piuttosto che come loro nipote. Petunia e Vernon sono stati interpretati da Fiona Shaw e Richard Griffiths nella serie di film Harry Potter.

Per quanto riguarda questi due nuovi attori unitisi al cast, Powley ha recentemente recitato in serie TV come “Masters of the Air”, “A Small Light” e “The Morning Show”. Tra i suoi film ricordiamo “The Diary of a Teenage Girl”, “White Boy Rick” e “Il re di Staten Island”. Rigby ha invece recentemente recitato in serie televisive come “I, Jack Wright”, “Renegade Nell” e “Tom Jones”. È anche previsto che appaia nella prossima serie fantascientifica di Amazon “Blade Runner 2099”, che continua la storia della serie cinematografica. Ha inoltre vinto un BAFTA TV Award come miglior attore nel 2011 per il suo ruolo da protagonista in “Eric and Ernie”.

Al seguente post di Variety si possono vedere i volti dei due nuovi membri del cast:

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Altri membri del cast includono: John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGrannitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Gazza.