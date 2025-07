The Gilded Age: HBO rinnova per la quarta stagione dopo lo sconvolgente colpo di scena nella terza stagione

Dopo gli sconvolgenti eventi che hanno appena caratterizzato la serie drammatica in costume della HBO, la quarta stagione di The Gilded Age ha appena ricevuto un importante aggiornamento. In vista della quarta stagione, la serie creata da Julian Fellowes ha ampliato il suo cast sulla scia del successo ottenuto e del notevole aumento di attenzione da parte del pubblico dopo la conclusione della seconda stagione di The Gilded Age.

Tale aumento si è consolidato durante la terza stagione, con la serie drammatica candidata agli Emmy che ha registrato ascolti record di settimana in settimana. A ciò si sono aggiunti grandi colpi di scena che hanno lasciato il pubblico senza fiato.

Sulla scia della morte scioccante di un personaggio nell’ultimo episodio, HBO ha annunciato che The Gilded Age è stata ufficialmente rinnovata dalla rete. La notizia arriva anche a poche settimane dal finale della terza stagione, previsto per il 10 agosto. Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO Programming, ha commentato il successo di critica e l’aumento significativo degli ascolti in una dichiarazione sul rinnovo:

Non potremmo essere più orgogliosi degli innegabili livelli di audience raggiunti da The Gilded Age in questa stagione. Trasportandoci nella New York del 1880, Julian Fellowes e il cast e la troupe di grande talento hanno creato un’esperienza di intrattenimento imperdibile, settimana dopo settimana, e siamo lieti di continuare a esplorare le grandi ambizioni di questi personaggi in quella che promette di essere una quarta stagione emozionante.

Anche Erin Underhill, presidente della Universal Television, che co-produce la serie con HBO e Neamo Film and Television, ha celebrato il continuo successo e il rinnovo di The Gilded Age con la seguente dichiarazione:

Grazie a Julian e al cast e alla troupe di straordinario talento, ogni stagione di The Gilded Age offre storie ricche di dramma e storia, interpretazioni stellari e un valore produttivo straordinario. Ogni momento trascorso in questo mondo e con questi personaggi non fa che aumentare il nostro amore per la serie, e siamo molto felici che i nostri partner della HBO e il pubblico di tutto il mondo ne chiedano ancora.

Cosa significa questo per The Gilded Age

The Gilded Age ha invertito la tendenza generale di molte commedie e drammi. Mentre la maggior parte delle serie televisive stabilisce il proprio pubblico di riferimento nelle prime fasi, per poi registrare un calo e un aumento modesto, la serie di successo della HBO ha continuato a rafforzarsi. Ha vinto un Emmy, è stata nominata per altri sei e ha aumentato significativamente il proprio pubblico nella terza stagione.

Lo show ha registrato un aumento per cinque settimane consecutive. Il quinto episodio ha raggiunto quattro milioni di spettatori nei primi tre giorni, grazie anche all’aumento delle visualizzazioni su HBO Max. The Gilded Age, nel complesso, ha registrato un aumento del 20%. Questo risultato arriva dopo un importante cambiamento nel cast di The Gilded Age, con la morte inaspettata di John Adams nell’episodio 6.CorrelatiLa tragica morte nell’episodio 6 della terza stagione di The Gilded Age difesa dal regista e dai produttori esecutivi: “Le cose scioccanti sono vere nella vita”Esclusiva: la scioccante morte nell’episodio 6 della terza stagione di The Gilded Age è stata difesa dalla regista Deborah Kampmeier e dai produttori esecutivi della serie.

Questo dato è in linea con una tendenza simile a quella della terza stagione di The White Lotus, che ha registrato il suo pubblico più vasto fino ad oggi. Tuttavia, quella commedia drammatica ambientata in un resort, con un accenno di omicidio, ha registrato una crescita relativamente costante. The Gilded Age, invece, sta finalmente diventando la grande serie originale HBO che ha sempre avuto il potenziale per essere.