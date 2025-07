Coyote vs. Acme, la descrizione dei filmati proiettati al Comic Con!

Il primo filmato della commedia live-action Coyote vs. Acme, in uscita prossimamente, è stato proiettato al San Diego Comic-Con, offrendo un assaggio di ciò che il film ha da offrire. Con John Cena e Will Forte alla guida di un cast umano di talento, il film vedrà attori e attrici interagire con personaggi animati in CGI alla Chi ha incastrato Roger Rabbit?.Durante il panel dedicato al film nella Hall H del Comic-Con, il team dietro Coyote vs. Acme ha anche confermato la data di uscita nelle sale, fissata per il 28 agosto 2026.

Originariamente destinato a essere accantonato per sempre a causa di un’agevolazione fiscale di 30 milioni di dollari per la Warner Bros., le proteste del pubblico e le pressioni dei suoi creatori e del cast hanno contribuito a dare nuova vita al film e a garantirgli un’ampia distribuzione nelle sale. Al Comic-Con, il pubblico della Hall H ha dunque ora avuto la fortuna di vedere alcune scene del film. La clip iniziale mostra Willy Coyote che ricorda tutte le ferite subite a causa dei prodotti difettosi della Acme, mentre viene attirato da uno spot pubblicitario con protagonista l’avvocato Kevin Avery, interpretato da Will Forte, e incontra Avery nel suo ufficio, che prontamente fa saltare in aria involontariamente.

A metà del panel, sono stati proiettati sei minuti di filmati che mostravano Avery e Willy in un’aula di tribunale (con Luis Guzman nel ruolo del giudice) che si confrontavano con Buddy Crane (John Cena), l’avvocato dalla parlantina sciolta della Acme. Dopo che Crane ha pronunciato un’apertura pulita, Avery balbetta invece una risposta imbarazzante. Il filmato passa poi allo stesso Avery in una stanza d’albergo, dove riceve una misteriosa telefonata da qualcuno che esordisce con “Come va, doc?”. Il chiamante, che non rivela il suo nome ad Avery, afferma di avere prove che potrebbero mettere fine alla Acme una volta per tutte.

Cosa aspettarsi da Coyote Vs. Acme

Il filmato del Comic-con chiarisce dunque che c’è una commedia di livello superiore in gioco oltre alla tipica comicità slapstick dei Looney Tunes. Piccoli dettagli come “Hurt” di Johnny Cash in sottofondo mentre Willy ricorda le vecchie ferite e la conclusione compiacente di John Cena “Dio benedica le truppe” al termine del suo discorso di apertura indicano che ci sarà molto da godere per chi ama la commedia più intelligente.

L’altra grande novità è la rivelazione di un altro iconico personaggio dei Looney Tunes, che indica che la narrazione potrebbe essere molto più ampia di quanto si pensasse inizialmente. La voce “misteriosa” è ovviamente quella di Bugs Bunny, e il filmato lo presenta come uno dei protagonisti del film, aprendo dunque la porta all’apparizione di altri classici dei Looney Tunes (Foghorn Leghorn è già apparso nelle immagini promozionali). Non resta ora che attendere un primo trailer, in attesa dell’uscita in sala del film.