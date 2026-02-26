Heated Rivalry: confermata la stagione 2, produzione al via ad agosto 2026 e uscita prevista ad aprile 2027

I fan di Heated Rivalry, uno dei fenomeni pop più rilevanti della stagione televisiva 2025, possono tirare un sospiro di sollievo: la seconda stagione è ufficialmente in arrivo. La serie originale Crave, distribuita su HBO Max, aveva debuttato nel novembre 2025 con sei episodi andati in onda fino a dicembre, conquistando pubblico e critica grazie a un mix efficace di sport drama e romance. Basata sull’omonimo romanzo di Rachel Reid, la serie racconta la relazione segreta tra due rivali dell’hockey professionistico, Shane Hollander e Ilya Rozanov.

A interpretare i due protagonisti sono Hudson Williams e Connor Storrie, diventati in pochi mesi veri e propri volti simbolo della nuova serialità romantica. Il successo della prima stagione non è stato solo narrativo ma anche culturale: la serie ha intercettato una fanbase trasversale, ampliando il pubblico del romance sportivo e rafforzando la presenza di storie LGBTQ+ nel mainstream televisivo.

La conferma ufficiale è arrivata durante un’intervista a CBS Mornings, dove lo showrunner Jacob Tierney ha annunciato che la scrittura della seconda stagione è attualmente in corso e che la produzione inizierà ad agosto 2026. L’uscita è prevista per aprile 2027, con un intervallo di circa un anno e mezzo tra le due stagioni, un’attesa relativamente contenuta per gli standard dell’attuale panorama streaming.

La seconda stagione adatterà The Long Game: continuità narrativa e fedeltà al romanzo

La nuova stagione sarà composta, come la precedente, da sei episodi e adatterà The Long Game, sesto libro della serie “Game Changers” di Rachel Reid e secondo volume incentrato sulla storia di Shane e Ilya. La prima stagione era infatti basata sul secondo romanzo della saga, lasciando in sospeso alcune linee narrative che troveranno ora pieno sviluppo.

Tierney ha dichiarato di aver realizzato una “trasposizione molto fedele” del materiale originale, sottolineando come la piattaforma abbia riposto grande fiducia sia nel team creativo sia nel pubblico già affezionato ai romanzi. Questo lascia intendere che anche la seconda stagione manterrà una forte aderenza alla trama letteraria, pur con possibili innesti narrativi provenienti da altri capitoli della saga.

Un ulteriore elemento strategico riguarda l’espansione dell’universo narrativo: Rachel Reid ha recentemente annunciato il settimo libro della serie, intitolato Unrivaled, anch’esso dedicato alla storia dei due protagonisti e previsto per il 2027. Questo potrebbe fornire nuovo materiale per eventuali stagioni future, consolidando Heated Rivalry come franchise seriale di lungo periodo.

Dal punto di vista industriale, i numeri confermano la portata del fenomeno: la serie vanta un impressionante 96% su Rotten Tomatoes e continua a dominare le classifiche streaming, risultando ancora tra i titoli più visti al mondo su HBO Max a mesi dal debutto. L’impatto culturale si è riflesso anche nella popolarità del cast, invitato a eventi di rilievo internazionale come i Golden Globes e le Olimpiadi.

Con la produzione pronta a partire e una finestra d’uscita già definita, Heated Rivalry 2 si prepara a diventare uno degli appuntamenti televisivi più attesi del 2027. Tutti gli episodi della prima stagione sono attualmente disponibili in streaming su HBO Max.