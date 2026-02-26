10 serie romantiche migliori di Bridgerton

Orgoglio e pregiudizio (1995)

Quando si parla di romanzi rosa ambientati nell’epoca della Reggenza, nulla può essere paragonato alle opere di Jane Austen. La più importante tra queste è il suo capolavoro, Orgoglio e pregiudizio. Il romanzo classico è stato adattato innumerevoli volte, con rivisitazioni come Bride and Prejudice di Bollywood e l’horror d’azione Pride and Prejudice and Zombies, che hanno contribuito a far conoscere il testo fondamentale al pubblico moderno.

Oltre ad essere il miglior adattamento di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio del 1995 è considerato uno dei migliori programmi televisivi mai realizzati tratti da un libro. La storia d’amore tra Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle) e Mr. Darcy (Colin Firth) è davvero senza tempo, e non si può negare che abbia aperto la strada a Bridgerton.