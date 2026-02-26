10 serie romantiche migliori di Bridgerton

Bridgerton sarà anche la serie romantica storica più popolare del decennio, ma ci sono altre opzioni ancora migliori. Nel corso delle quattro stagioni di Bridgerton, gli spettatori più accaniti hanno potuto godersi una versione divertente, anche se piuttosto imprecisa, dell’Inghilterra dell’epoca della Reggenza, guidata dalla formidabile regina Charlotte (Golda Rosheuvel) e incentrata sui membri della stimata famiglia Bridgerton.
Sebbene ci siano molti meriti da attribuire all’originale Netflix, come il cast eterogeneo e l’incredibile colonna sonora di Bridgerton, questo appassionante dramma storico ha anche i suoi limiti. Con un cast così numeroso, è facile che le numerose sottotrame in corso risultino opprimenti. Allo stesso modo, non tutte le coppie hanno la stessa chimica, un problema di cui la maggior parte delle serie romantiche in genere non deve preoccuparsi.
Reign
Proprio come Bridgerton si prende alcune libertà creative con la vita e il matrimonio della regina Charlotte, Reign trae ispirazione da Maria Stuarda, regina di Scozia. Nella versione della CW, tuttavia, Maria Stuarda (Adelaide Kane) è coinvolta in un torrido triangolo amoroso tra Francesco II (Toby Regbo) e suo fratello illegittimo, Bash (Torrance Coombs).
I personaggi di Reign sono divisi tra interpretazioni uniche di personaggi storici e avvincenti aggiunte originali, ma ciò che davvero distingue questa serie è il suo magistrale senso di tensione. Nel corso delle sue quattro stagioni, Reign ha dimostrato di avere la stessa sensualità di Bridgerton, senza nemmeno bisogno di scene di sesso esplicite.
Orgoglio e pregiudizio (1995)
Quando si parla di romanzi rosa ambientati nell’epoca della Reggenza, nulla può essere paragonato alle opere di Jane Austen. La più importante tra queste è il suo capolavoro, Orgoglio e pregiudizio. Il romanzo classico è stato adattato innumerevoli volte, con rivisitazioni come Bride and Prejudice di Bollywood e l’horror d’azione Pride and Prejudice and Zombies, che hanno contribuito a far conoscere il testo fondamentale al pubblico moderno.
Oltre ad essere il miglior adattamento di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio del 1995 è considerato uno dei migliori programmi televisivi mai realizzati tratti da un libro. La storia d’amore tra Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle) e Mr. Darcy (Colin Firth) è davvero senza tempo, e non si può negare che abbia aperto la strada a Bridgerton.
Our Flag Means Death
Eppure, alcune delle migliori storie d’amore mai raccontate provengono dai luoghi più inaspettati. Our Flag Means Death è nato come una commedia storica sui pirati, ma il gentiluomo pirata Stede Bonnet (Rhys Darby) ed Edward “Barbanera” Teach (Taika Waititi) sono una coppia perfetta di nemici-amanti. Ironia della sorte, la loro tenera relazione sboccia tra duelli e abbandoni.
È estremamente raro vedere rappresentazioni così positive di coppie LGBTQ+ anziane, specialmente nei media mainstream, il che ha reso Our Flag Means Death ancora più importante. La famiglia ritrovata sulla nave pirata centrale non ha fatto altro che rafforzare il tono sorprendentemente gioviale della serie. Purtroppo, la deludente cancellazione di Our Flag Means Death pesa ancora sulla mente degli spettatori, a quasi tre anni di distanza.
The Buccaneers
Il cuore di The Buccaneers è una storia di amore platonico, con il soprannome omonimo che si riferisce a un gruppo di cinque giovani donne molto unite che entrano per la prima volta nella società londinese. Mentre affrontano lo shock culturale tra il mercato delle debuttanti e l’ambientazione dell’età dell’oro di The Buccaneers, le loro relazioni più importanti rimangono le loro amicizie.
Naturalmente, i corteggiatori continuano a svolgere un ruolo importante nel dramma storico di Apple TV, e c’è molto romanticismo per gli spettatori più sentimentali. Mentre Bridgerton cerca di coinvolgere troppi personaggi secondari, The Buccaneers rimane fedele al suo gruppo di amici principale, garantendo una narrazione equilibrata per tutte le forme di amore in gioco.
Harlots
Bridgerton ha spesso sfiorato solo superficialmente la vita delle donne della classe operaia e le poche opzioni a loro disposizione, ma Harlots cambia la narrazione concentrandosi su coloro che vivono ai margini dell’alta società, in particolare le donne che lavorano in due bordelli rivali. A parte l’ostilità competitiva tra le madam Margaret Wells (Samantha Morton) e Lydia Quigley (Lesley Manville), entrambe le case erano soggette a persecuzioni sociali.
- Prima di ottenere il ruolo di Penelope Bridgerton (nata Featherington), Nicola Coughlan ha interpretato Hannah Dalton in Harlots.
Sebbene all’inizio Harlots possa non sembrare romantico, nella trama generale sono intessute storie d’amore davvero commoventi. Indipendentemente da ciò, la serie in costume di tre stagioni aveva obiettivi più elevati del semplice romanticismo evasivo, e il suo commento sociale ha reso le sue relazioni complesse ancora più stimolanti.
Young Royals
Young Royals di Netflix è uno dei migliori drammi adolescenziali del decennio, il che è ancora più impressionante se si pensa che è stato realizzato interamente in svedese. Alcune cose trascendono la lingua, tuttavia, come la storia d’amore proibita tra il principe ereditario Wilhelm (Edvin Ryding) e lo studente borsista Simon (Omar Rudberg).
Gli amanti sfortunati sono un tema antico quanto il mondo, ma Young Royals è devastante e struggente proprio come la prima produzione di Romeo e Giulietta. Fortunatamente per i personaggi principali (e per la schiera di spettatori appassionati), questo grande successo di Netflix ha un finale molto più felice.
Sanditon (2019-2023)
In netto contrasto con l’adorato Orgoglio e pregiudizio, Sanditon è l’opera più sottovalutata di Jane Austen, in parte perché l’autrice non riuscì a completarne il manoscritto prima della sua morte, avvenuta nel 1817. Ciononostante, il geniale produttore Andrew Davies ha trasformato il romanzo incompiuto in una magnifica storia d’amore in stile austeniano.
Questo sottovalutato dramma in costume segue l’intrepida protagonista Charlotte Heywood (Rose Williams) mentre esplora la località costiera che dà il titolo alla serie, Sanditon. Prima che ci fossero Anthony Bridgerton di Jonathan Bailey o Benedict di Luke Thompson, Theo James nei panni di Sidney Parker ha fatto impazzire i fan in Sanditon.
The Great (2020-2023)
Praticamente tutti ricordano The Great come un capolavoro del dramma storico, ma la relazione tossica alla base della storia ha fornito alcune delle migliori scene romantiche che il genere abbia mai visto. La Catherine la Grande romanzata da Elle Fanning inizia sperando di assassinare suo marito, Pietro III (Nicholas Hoult), ma la loro chimica elettrizzante diventa troppo potente per essere contenuta.
- The Great regna sovrano come il miglior dramma storico degli anni 2020…
Come dimostrano Caterina e Pietro, c’è davvero una linea sottile tra amore e odio. Tra intrighi politici, sceneggiature esilaranti e costumi meticolosamente realizzati, The Great regna sovrano come il miglior dramma storico degli anni 2020, almeno finora.
Come l’acqua per il cioccolato (Like Water for Chocolate, 2024-2026)
Basato sul rivoluzionario romanzo di Laura Esquivel del 1989, Come l’acqua per il cioccolato racconta la tragica storia d’amore di Tita (Azul Guaita) e Pedro (Andres Baida), sullo sfondo della rivoluzione messicana. Nonostante i due si siano innamorati a prima vista, una tradizione patriarcale che proibisce alla figlia minore di sposarsi impedisce a Tita e Pedro di stare insieme.
I sentimenti repressi di Tita si manifestano nella sua cucina, aggiungendo un affascinante tocco di realismo magico al dramma romantico. La seconda stagione di Come l’acqua per il cioccolato ha alzato la posta in gioco per la coppia protagonista, che lotta contro ogni previsione per rimanere nell’orbita l’uno dell’altra, mai abbastanza vicini, ma nemmeno abbastanza lontani da dimenticare il loro legame.
Outlander (2014-2026)
Anche se entrambe le serie sono basate su romanzi diversi, Outlander è generalmente considerata il modello di riferimento per serie come Bridgerton. Molto prima che i drammi storici piccanti diventassero un successo mainstream, Outlander ha debuttato nel 2014 come adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon. In questo fantasy storico, Claire Randall (Caitríona Balfe), un’infermiera di guerra degli anni ’40, viaggia improvvisamente indietro nel tempo fino al 1743.
Lì incontra e si innamora rapidamente di James “Jamie” Fraser (Sam Heughan), un galante highlander scozzese. Per oltre un decennio, la serie è stata lodata per il suo romanticismo, l’erotismo e l’impressionante costruzione del mondo. Pertanto, la prossima stagione finale di Outlander segnerà la fine di un’era, ma Bridgerton non potrà mai sostituirla.