The King’s Man – Le origini: la spiegazione del finale del film

Terzo capitolo della saga Kingsman, il finale di The King’s Man – Le origini (leggi qui la recensione) stravolge la formula consolidata nei precedenti episodi. Sulla scia del successo di Kingsman: Secret Service del 2014, con Taron Egerton e Colin Firth, e Kingsman – Il cerchio d’oro, il film contiene molti elementi ormai familiari e caratteristici della serie. Tuttavia, anche se i fan troveranno ancora molto da apprezzare, ci sono alcuni importanti punti di differenza rispetto agli altri due capitoli nel finale di The King’s Man – Le origini, così come altre caratteristiche chiave.

Il film è ambientato all’inizio del 1900, alla vigilia della prima guerra mondiale, dove un aristocratico di nome Orlando Oxford, alias il Duca di Oxford (Ralph Fiennes), viene coinvolto nei piani di guerra che stanno prendendo forma in Europa. È un pacifista, avendo perso la moglie mentre lavorava per la Croce Rossa durante la guerra boera nel 1902, e da allora ha deciso di aiutare l’Inghilterra dalla sua posizione di duca per evitare il conflitto. Anni dopo, allo scoppio della prima guerra mondiale, il figlio di Oxford, Conrad (Harris Dickinson), è irremovibile nel suo desiderio di partecipare allo sforzo bellico, mentre Oxford lo trattiene, avendo promesso alla moglie morente che avrebbe tenuto il figlio al sicuro.

Lavorando dietro le quinte, Oxford si consulta con re Giorgio V (Tom Hollander), il ministro della Guerra britannico Herbert Kitchener (Charles Dance) e il suo aiutante, il capitano Morton (Matthew Goode), per aiutare a scongiurare la minaccia di un conflitto più ampio, sperando di porre fine alla guerra coinvolgendo gli Stati Uniti. Nel frattempo, un consiglio segreto si riunisce su una remota scogliera in Scozia, guidato da un misterioso personaggio chiamato Il Pastore, che riunisce tutti i tipi di cattivi storici, da Mata Hari (Valerie Pachner) a Erik Jan Hanussen (Daniel Bruhl) a Grigori Rasputin (Rhys Ifans), che lavorano tutti insieme per influenzare lo sforzo bellico che alla fine porterà all’annientamento della Gran Bretagna.

In definitiva, il finale di The King’s Man – Le origini presenta probabilmente più tragedia rispetto ai due precedenti capitoli della serie. È anche indubbiamente vero che la narrazione gioca in modo veloce e libero con la storia consolidata, affrontandola con ironia e spavalderia. Tuttavia, nonostante il mix tra il tono familiare di Kingsman e una tristezza leggermente insolita, non c’è dubbio che il finale alla fine getti efficacemente le basi per la futura agenzia di spionaggio Kingsman. Ecco cosa succede nel finale di The King’s Man – Le origini e perché.

Cosa succede nel finale di The King’s Man – Le origini

Dopo l’uccisione di Rasputin, Conrad annuncia a suo padre che si arruolerà nell’esercito. Chiede il suo sostegno, ma Oxford rifiuta, poiché ciò violerebbe la promessa fatta alla madre di Conrad di tenerlo al sicuro. Conrad si arruola comunque e Oxford organizza segretamente tutto affinché lui rimanga al sicuro. Tuttavia, Conrad ha previsto questa eventualità e si scambia di posto con un altro soldato di nome Archie Reid (Aaron Taylor-Johnson), che poco dopo torna alla tenuta di Oxford per consegnare una lettera di Conrad. Mentre si trova in prima linea con la sua nuova identità, Conrad aiuta a intercettare informazioni da un agente britannico caduto, ferito nel caos della terra di nessuno e intrappolato lì.

Dopo una battaglia con le truppe d’assalto tedesche, Conrad localizza l’agente e lo riporta nelle trincee. Tuttavia, un altro soldato scopre che Conrad si fa chiamare Archie Reid e lo uccide, pensando che Conrad sia una spia, poiché il soldato dice di conoscere il vero Archie. La notizia della morte di Conrad sconvolge Oxford, che si rifugia nell’alcol e nella tristezza, non essendo riuscito a mantenere la promessa fatta alla moglie. In seguito viene incoraggiato da Polly, che gli dice che lo lascerà se non si darà una regolata, ricordandogli la sua missione di usare i suoi privilegi per migliorare il mondo.

Oxford si riprende e si reca all’ambasciata degli Stati Uniti a Londra, dove ha un breve alterco con Mata Hari, che lo porta a ottenere informazioni sulla posizione di Il Pastore. Oxford, Shola e Polly si infiltrano nella scogliera in Scozia, affrontando finalmente Il Pastore, che si rivela essere il capitano Mortan di Matthew Goode, una spia scozzese che rivela di essere determinato a distruggere l’Inghilterra come vendetta per l’acquisizione della sua terra ancestrale. Andando contro la sua solita natura pacifista, Oxford uccide Il Pastore e trova un “sex tape” di Mata Hari e del presidente Wilson. Fa consegnare il nastro al presidente, che lo getta nel fuoco, distruggendo le prove della sua infedeltà e spingendo gli Stati Uniti a partecipare allo sforzo bellico, ponendo di fatto fine alla prima guerra mondiale.

Chi ha fondato i Kingsman e qual è il significato del nome?

Nei momenti finali del film, Oxford riunisce tutti i protagonisti della missione presso la sartoria Kingsman (che funge da luogo di incontro segreto per tutta la durata del film), dove annuncia di aver acquistato il negozio e che questo servirà come luogo di incontro per la loro nuova organizzazione segreta di spionaggio, che il re adotta come braccio operativo dei servizi segreti britannici. Oxford annuncia anche che ai presenti saranno assegnati nomi in codice legati al re Artù, poiché la leggenda era molto cara al suo defunto figlio Conrad. Oxford è Artù, Polly è Galahad, Shola è Merlino, Archie Reid è Lancillotto, l’ambasciatore degli Stati Uniti (Stanley Tucci) è Bedivere, mentre re Giorgio V prende il nome di Percival.

Il fondatore, a quanto pare, non è altro che il Duca di Oxford interpretato da Fiennes. Oxford diventa il primo “Artù”, capo de facto dell’organizzazione Kingsman. In Kingsman: Secret Service, Arthur è interpretato da Michael Caine, che in realtà lavora per gli antagonisti del film. Nel sequel, Kingsman – Il cerchio d’oro, il nuovo Arthur è interpretato dal veterano Michael Gambon. Il significato di “The King’s Man” si riduce al fatto che Oxford è un gentiluomo al servizio del re Giorgio V e, per procura, della stessa Gran Bretagna.

Durante tutto il film, Oxford si consulta con il re, contribuendo a pianificare e plasmare il destino del paese, in questo caso aiutando a porre fine alla guerra. Il collegamento arthuriano dei soprannomi deriva dal figlio di Oxford, Conrad, che fin da piccolo si appassionò alla storia, arrivando persino a chiamare suo padre Arthur. In sostanza, l’uso dei nomi di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, fino ai film moderni, è in onore del defunto Conrad. I Cavalieri di Re Artù esistevano per servire il re e la nazione stessa, rendendo The Kingsman una versione metaforica della leggenda arturiana.

Chi era il Pastore e perché voleva distruggere l’Inghilterra?

Il Pastore non era altro che il capitano Morton interpretato da Matthew Goode, aiutante del segretario alla guerra britannico Herbert Kitchener interpretato da Charles Dance. Kitchener era una persona reale, ritratta in modo relativamente accurato nel mondo di Kingsman, anche se mancano molti dettagli. L’ufficiale britannico morì quando la sua nave, in viaggio verso la Russia per incontrare lo zar Nicola II, fu colpita da una mina tedesca e affondò. In The King’s Man, la nave viene affondata da un siluro lanciato da un sottomarino dal Pastore, che aveva abbandonato la nave in precedenza per fingere la propria morte.

Durante tutto il film, il Pastore, nei panni del capitano Morton, viene costantemente sfidato o evitato da Kitchener e Oxford, anche se apparentemente sono in rapporti amichevoli. A loro insaputa, però, Morton è in realtà Il Pastore e sta essenzialmente svolgendo il proprio lavoro di spionaggio per ottenere le informazioni necessarie per aiutare a distruggere l’Inghilterra. La sua motivazione deriva dall’antica rivalità tra Scozia e Inghilterra, poiché l’Inghilterra ha combattuto per secoli per controllare il paese.

Il Pastore cerca semplicemente di far pagare loro i misfatti commessi nell’acquisizione della Scozia, ma non sembra avere una motivazione diretta per le sue azioni al di là di un semplice odio per gli inglesi. La Scozia è entrata a far parte del Regno Unito nel 1700, quindi sembra che le azioni di Il Pastore siano motivate da ragioni nazionalistiche, più che personali. Come per tutti gli aspetti “storici” in The King’s Man, gli eventi sono spesso veri, ma il modo in cui accadono e le circostanze sono modificati per includere personaggi e eventi di fantasia che servono alla narrazione del film, piuttosto che servire a informare lo spettatore sugli eventi storici reali.

The King’s Man – Le origini è in realtà un film contro la guerra

Ciò che The King’s Man vuole realmente comunicare, e la ragione principale per cui l’organizzazione si è costituita in modo ufficiale, è impedire che la guerra abbia mai luogo. Dopo aver perso il suo unico figlio in guerra, Oxford forma l’organizzazione come mezzo per rimediare ai propri fallimenti, sia nei confronti del figlio che del suo Paese. L’approccio pacifista di Oxford alla fine gli è costato tutto. Due guerre diverse in due momenti diversi gli hanno portato via la moglie e il figlio, e anche se ha affrontato quelle situazioni con cura e preoccupazione, la sua incrollabile fede nella non violenza si è rivelata inutile.

Per impedire lo scoppio delle guerre, avrebbe dovuto passare all’offensiva, sconfiggendo il loro insorgere dietro le quinte, come spia, e facendo ciò che era necessario, violento o meno, per il bene superiore. Oxford predicò anche a Conrad l’importanza di essere civile e gentiluomo, spiegandogli come solo pochi secoli prima un simile termine sarebbe stato considerato sinonimo di debolezza. L’evoluzione dell’uomo, così come i privilegi elevati di alcuni, li spinge verso una vocazione più alta che va oltre la violenza primitiva. Tuttavia, nonostante tutte le sue prediche e i suoi insegnamenti, Conrad non riuscì a liberarsi dal desiderio di andare in guerra e combattere per il suo Paese, un’azione che Oxford non poteva approvare.

Il termine “Oxfords not Brogues” è stato coniato nei film originali di Kingsman e implica che un Kingsman è più raffinato, più intelligente, più astuto e più civile rispetto alla persona media. In origine, il termine era un paragone con un tipo di scarpa indossata solo con gli abiti eleganti (Oxfords) piuttosto che con scarpe pensate per essere utilizzate in contesti più rurali o informali (Brogues). Ora, con The King’s Man – Le origini, il termine ha una sorta di doppio significato che supporta ancora quello originale, poiché si riferisce al fondatore letterale dei Kingsman e all’essere più simili a lui, piuttosto che a tutti gli altri. In sostanza, significa essere un uomo migliore, un uomo civilizzato, che cerca di fermare le guerre prima che scoppiino, piuttosto che essere la causa del loro inizio. In sostanza, riassume perfettamente la mitologia dei Kingsman.

Il vero significato del finale di The King’s Man – Le origini

Il significato ultimo del finale di The King’s Man – Le origini è la difficile situazione di essere un genitore, che vuole proteggere i propri figli (e la propria eredità) a tutti i costi, sperando di tenerli lontani da qualsiasi tipo di pericolo o sfida, in modo che possano vivere la vita migliore possibile. Tuttavia, il mondo spesso ha altri piani e i genitori devono accettare con riluttanza (e a malincuore) che i propri figli sceglieranno la loro strada, per quanto pericolosa, e che non c’è nulla che si possa fare per fermarli, nonostante tutti gli sforzi.

Nel caso di Oxford, i suoi tentativi di mantenere la promessa fatta a una donna in fin di vita, oltre che di promuovere le proprie convinzioni pacifiste, non sono stati sufficienti a impedire a suo figlio di seguire il proprio desiderio ostinato di andare in guerra e combattere. È il fardello più grande di un genitore, accettare che i propri figli crescano e scelgano la propria strada, una lezione che è costata a Oxford molto dolore e rimorso. Oxford ha scelto di affrontare la sua perdita fondando The Kingsman, un’organizzazione dedicata a fermare la guerra e i conflitti prima che possano iniziare, salvando così la vita di molti figli e figlie che sceglierebbero di marciare verso la loro rovina se tali eventi raggiungessero le loro porte.

