Emma Stone protagonista della rom-com The Catch

Emma Stone non accenna a rallentare. Dopo aver aggiunto nuove candidature agli Oscar al suo già impressionante curriculum, l’attrice premio Oscar ha scelto il suo prossimo progetto: sarà la protagonista di The Catch, commedia romantica prodotta da Universal Pictures e diretta da Dave McCary. Secondo quanto riportato da Deadline, Chris Pine è attualmente in trattative per affiancarla nel ruolo maschile principale.

Stone arriva da una fase particolarmente intensa della sua carriera, culminata con la quarta collaborazione con Yorgos Lanthimos. L’ultimo film insieme, Bugonia, le è valso ulteriori nomination agli Oscar, sia come miglior attrice protagonista sia come produttrice nella categoria Miglior Film. Con The Catch, però, l’attrice sembra voler cambiare registro, tornando a un genere che in passato le ha regalato alcune delle sue interpretazioni più iconiche.

Il progetto, scritto da Patrick Kang e Michael Levin, viene descritto come una “two-hander rom-com”, ovvero una storia romantica costruita principalmente attorno ai due protagonisti. Se l’accordo con Pine dovesse chiudersi ufficialmente, The Catch potrebbe essere il prossimo film che Stone girerà, segnando una transizione netta dal cinema d’autore più sperimentale a una formula più classica e mainstream.

Dopo Lanthimos e i record agli Oscar, Emma Stone torna alla commedia romantica

Il ritorno alla rom-com rappresenta in qualche modo un ritorno alle origini per Stone. Dopo la prima nomination agli Oscar per Birdman, l’attrice vinse la statuetta come miglior protagonista per La La Land, consolidando la sua immagine di interprete capace di unire carisma, ironia e vulnerabilità emotiva. In precedenza aveva già dimostrato la sua efficacia nel genere con titoli come Crazy, Stupid, Love.

Negli ultimi anni, tuttavia, il suo nome è diventato indissolubilmente legato all’universo stilisticamente eccentrico di Lanthimos, con candidature per La Favorita e Poor Things — vincendo nuovamente l’Oscar per quest’ultimo — fino ad arrivare a Bugonia. Con quest’ultimo titolo, Stone ha stabilito un record significativo: è diventata la donna più giovane ad aver ottenuto sette nomination complessive agli Oscar, includendo anche quelle come produttrice.

Parallelamente, The Catch segna anche una nuova collaborazione professionale con Dave McCary, marito dell’attrice, noto per il suo lavoro come autore storico del Saturday Night Live e regista di Brigsby Bear. Il film sarà prodotto da 21 Laps insieme a Stone e allo stesso McCary tramite la loro società Fruit Tree, rafforzando il controllo creativo dell’attrice anche dietro le quinte.

Chris Pine, celebre per franchise come Star Trek e Wonder Woman, rappresenterebbe un partner inedito per Stone. Anche se la corsa agli Oscar di quest’anno sembra orientata verso altri nomi, è evidente che l’attrice rimane una delle figure più solide e strategicamente intelligenti dell’industria. The Catch potrebbe così diventare non solo un ritorno al romanticismo brillante, ma anche l’ennesima dimostrazione della sua capacità di reinventarsi senza perdere centralità nel panorama hollywoodiano.