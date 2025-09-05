High Potential – Stagione 2: trailer rivela il potenziale nuovo rivale di Morgan

È uscito il trailer ufficiale della seconda stagione della serie comica poliziesca della ABC con Kaitlin Olsen, High Potential, e sembra che stia emergendo un cattivo dominante. La prossima stagione della serie, remake di una commedia francese e belga, debutterà sulla ABC il 16 settembre e sarà disponibile anche in streaming su Hulu.

La prima stagione di High Potential è stata trasmessa per la prima volta nel settembre 2024 e ha riscosso immediatamente un grande successo di pubblico, con il primo episodio che ha attirato oltre 16 milioni di spettatori. La serie è stata lodata anche dalla critica, ottenendo un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes. Oltre alla Olsen, High Potential vede protagonisti Daniel Sunjata, Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Judy Reyes, Steve Howey e altri.

Ora, a meno di due settimane dal suo ritorno, la ABC ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di High Potential. Il video mostra Morgan Gillory, interpretata da Olsen, una custode molto intelligente e scaltra diventata consulente della polizia, mentre cerca di risolvere il caso di The Game Master, un criminale e nemico mortale di Morgan, che ha preso di mira la sua famiglia. Il trailer è ricco di momenti divertenti, ma trasmette anche un’atmosfera seria e thriller. Guarda il trailer qui sotto:

Cosa significa questo trailer per la seconda stagione di High Potential

Nel trailer della seconda stagione di High Potential, si insinua che molti segreti della prima stagione della serie saranno svelati. Ad esempio, nella prima stagione, il padre della primogenita di Morgan, Ava, non si vede da 15 anni, il che ha portato molti a pensare che fosse morto. Tuttavia, nel nuovo trailer, si accenna al fatto che il primo marito di Morgan è vivo ed è stato ritrovato.

Sembra anche che nella seconda stagione verrà approfondita la storia di The Game Master. Il movente del cattivo sembra che verrà spiegato più dettagliatamente, così come il suo legame con Morgan e la sua famiglia. Era un personaggio importante nel debutto della serie, ma per la seconda stagione sembra che The Game Master sarà ancora più presente e sviluppato.