Ronan Day-Lewis: intervista al regista di Anemone

Di Chiara Guida

Ronan Day-Lewis esordisce al cinema con Anemone, un dramma familiare con protagonisti Daniel Day-Lewis e Sean Bean. Lo abbiamo incontrato a Roma, in occasione della presentazione del film ad Alice nella Città 2025, ecco cosa ci ha raccontato del film. Anemone arriva nei cinema italiani dal 6 novembre, distribuito da Universal Pictures.

Leggi la nostra recensione di Anemone

Ambientato nel nord dell’Inghilterra, il film racconta di un uomo che si avventura nei boschi per confrontarsi con il fratello che da anni vive come un eremita, intrappolato in un passato di violenza politica e personale.

Diretto da Ronan Day-Lewis, al suo debutto come regista, da una sceneggiatura scritta insieme al padre Daniel Day-Lewis, che interpreta anche il ruolo principale. Coproduzione tra Regno Unito e Stati Uniti, il film segna il ritorno di Day-Lewis alla recitazione per la prima volta dopo Phantom Thread nel 2017, affiancato da Sean Bean e Samantha Morton nei ruoli secondari. Il film racconta la storia di un solitario tormentato, il cui fratello, da cui si era allontanato, arriva per convincerlo a tornare a casa e ricongiungersi con la sua famiglia.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
