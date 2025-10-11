Jensen Ackles reagisce alla sconvolgente cancellazione di Countdown

Jensen Ackles parla della sconvolgente cancellazione di Countdown. Ackles era il protagonista di Countdown nel ruolo del detective Mark Meachum. Dopo essere stato chiamato a indagare e rintracciare il responsabile dell’omicidio di un agente del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, scopre un’enorme cospirazione.

La prima stagione si è conclusa con un grande colpo di scena dopo il rapimento dell’agente speciale Amber Oliveras (Jessica Camacho). Ackles e lo showrunner Derek Haas avevano precedentemente espresso il desiderio di continuare la serie. La serie ha continuato ad avere un buon successo su Prime Video, dove è ancora al 10° posto nella classifica statunitense dello streamer a più di un mese dall’uscita del finale.

Poche ore dopo la notizia della decisione di Prime Video di cancellare Countdown, Ackles ha condiviso la sua reazione su Instagram. Ha espresso il suo disappunto, descrivendo questo risultato come “una delusione” e affermando che questa è “la fine per Mark Meachum” e gli altri personaggi.

Ackles ha anche sottolineato quanto fosse grato di aver realizzato una serie che è stata un’esperienza così positiva e ha ringraziato sia Prime Video che l’ex capo di Amazon Global Television, Vernon Sanders, per aver sostenuto la serie. Leggi la risposta di Ackles qui sotto:

Le recensioni di Countdown non sono state positive, con lo show che ha ricevuto un punteggio critico del 35% su Rotten Tomatoes. L’alto numero di spettatori negli Stati Uniti e l’immensa popolarità di Ackles rendono la cancellazione ancora più sorprendente, anche se secondo quanto riferito il numero di spettatori globali è il motivo per cui Prime Video ha deciso di terminare la serie.

Probabilmente anche il riferimento di Ackles al sostegno di Sanders alla serie ha influito sulla decisione di Prime Video. Sanders ha lasciato Amazon MGM Studios il 17 settembre e il suo posto è stato preso dall’ex dirigente di Netflix Peter Friedlander, e questo cambio della guardia probabilmente non ha giovato a Countdown, dato che il futuro della serie era già stato deciso.

La notizia della cancellazione di Countdown ha coinciso con quella di un’altra serie d’azione della scorsa estate, Butterfly, anch’essa cancellata dopo una sola stagione. La chiusura di Countdown e Butterfly e il rinnovo di altre serie come lo spin-off di Bosch, Ballard, stanno già plasmando questa nuova era di leadership di Prime Video.

Le osservazioni di Ackles sul fatto che questa sia la fine per Meachum, Oliveras e gli altri personaggi indicano che si tratta di un finale definitivo per la serie e che al momento non ci sono piani per cercare di rilanciarla altrove. Per quanto riguarda il cliffhanger della prima stagione, ciò significa che il destino di Oliveras rimarrà irrisolto.

Anche senza Countdown, però, ci sono ancora molti programmi con Jensen Ackles in arrivo, anche su Prime Video. Ha ripreso il ruolo di Soldier Boy per la quinta stagione di The Boys durante l’estate 2025, e lo interpreterà anche nella serie prequel di The Boys, Vought Rising. È stato anche confermato il ritorno di Ackles nel ruolo di Russell Shaw nella terza stagione della serie della CBS Tracker.

In copertina: Jensen Ackles partecipa alla premiere della serie Countdown — Foto di Mlmattes via DepositPhotos.com