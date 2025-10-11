High Potential – Stagione 2: il nuovo vero nemico di Morgan rischia di distruggere la sua premessa

L’introduzione di un nuovo antagonista più minaccioso di qualsiasi criminale per Morgan nella seconda stagione di High Potential potrebbe distruggere l’intera premessa della serie poliziesca. L’aggiunta di Morgan alla squadra Major Crimes del tenente Soto come consulente è sempre stata in contrasto con l’avversione di Morgan per le figure autoritarie. La seconda stagione di High Potential ha continuato a mettere in evidenza i problemi di Morgan attraverso il suo arresto.

High Potential ha spesso dipinto il primo impulso di Morgan di colorare fuori dalle righe come un grave svantaggio, pur riconoscendolo come un vantaggio che la aiuta a risolvere i crimini. Ciò è diventato evidente nella corsa contro il tempo del finale della prima stagione di High Potential per sventare il primo complotto del Game Maker, ma l’episodio 4 della seconda stagione ha indicato che potrebbe porre fine alla carriera di Morgan.

La perdita del lavoro di consulente potrebbe costringere Morgan ad ammettere che in realtà lo ama

L’apparizione di Solomon degli Affari Interni dopo che Karadec ha sparato con la sua arma nell’episodio 4 della seconda stagione di High Potential ha evidenziato quanto la collaborazione con Morgan abbia influenzato il cambiamento di Karadec, che ha respinto il suo suggerimento di seguire la politica. Tuttavia, è stato l’interesse di Solomon per la collaborazione di Major Crimes con Morgan che ha introdotto una minaccia non troppo velata alla sua posizione attraverso la sua ammissione di controllare le loro indagini.

L’ammissione di Solomon di aspettare che Morgan commettesse un errore lo ha reso un chiaro antagonista di Morgan, considerando la sua mancanza di rispetto per le regole e le procedure come un ostacolo, indipendentemente dall’importanza del suo contributo. Questo rende Solomon la più grande minaccia alla collaborazione di Morgan con la polizia di Los Angeles, danneggiando potenzialmente Morgan e la sua carriera in un modo che nessun criminale avrebbe mai potuto fare.

L’occhio vigile di Solomon che porta Morgan a perdere il lavoro potrebbe anche costringerla ad ammettere finalmente quanto lo ama. La premiere della serie High Potential ha stabilito che Morgan si è unita alla squadra di Soto perché le avrebbe garantito uno stipendio fisso e avrebbe potuto risolvere il caso irrisolto di Roman. Tuttavia, a Morgan è sempre piaciuto usare le sue capacità per risolvere i casi.

Il fatto che Solomon impedisca a Morgan di fare il suo lavoro potrebbe cambiare la traiettoria della sua storia più di quanto il Game Maker abbia mai potuto fare con le sue minacce dirette a Morgan.

L’interesse di Morgan nel proteggere le vittime e le loro famiglie e il suo apprezzamento per aver ottenuto una scrivania nella prima stagione hanno già dimostrato che far parte della squadra è importante per lei. Le sue preoccupazioni riguardo al fatto che Soto diventi capitano, cambiando le dinamiche nella seconda stagione di High Potential, episodio 4, lo hanno ribadito. Tuttavia, Morgan non ha mai espresso quanto il suo lavoro sia importante per lei.

Ogni volta che il ruolo di Morgan veniva messo in discussione dal capitano Pacheco o dal tenente Melon, Soto la difendeva. Il team di Morgan ha spiegato più volte quanto Morgan sia importante per il successo di Major Crimes, ma Morgan non ha mai riconosciuto espressamente di tenere al suo ruolo e di volerlo mantenere. La minaccia di Solomon potrebbe finalmente costringerla a farlo e rivelare un problema di lunga data.

Morgan che accetta il suo ruolo cambia il suo approccio all’autorità

Morgan non ha nascosto la sua avversione per l’autorità in High Potential, e la sua tendenza a infrangere le regole non è mai scomparsa. Tuttavia, il suo ruolo di consulente rende Morgan effettivamente vicina all’autorità. High Potential è riuscito finora a mantenere un equilibrio tra i problemi di Morgan con l’autorità e il suo aiuto, ma ammettere di amare il suo lavoro cambierebbe inevitabilmente la posizione di Morgan.

Ciò potrebbe causare un cambiamento importante nella premessa di High Potential, secondo cui una persona come Morgan, che segue le regole quando le conviene, aiuta la polizia di Los Angeles. Infatti, l’accettazione da parte di Morgan del suo amore per il ruolo la spingerebbe a continuare a stare vicino all’autorità, cambiando necessariamente il suo comportamento, oppure creerebbe una forte dissonanza.