Jessica Jones riceverà un “trattamento” simile a quello di The Punisher alla Marvel Television?

Si parla del debutto ufficiale della star di Jessica Jones, Krysten Ritter, nel MCU da almeno tre o quattro anni. Tuttavia, solo lo scorso maggio è stata confermata la sua presenza nel suo ruolo più iconico nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

She-Hulk: Attorney at Law e Echo sembravano probabili candidati per un cameo in Jessica Jones, ed era stato ampiamente riportato che Ritter fosse stata vicina a girare un cameo per quest’ultima. Sfortunatamente, l’idea è stata accantonata quando la serie è diventata una serie indipendente “Marvel Spotlight“, un marchio da cui i Marvel Studios sembrano essersi ormai allontanati.

In ogni caso, dopo la seconda e la terza stagione di Jessica Jones, a dir poco deludenti, i fan sono entusiasti di vedere la Ritter avere un’altra possibilità grazie ai Marvel Studios. Tuttavia, il suo futuro nell’MCU potrebbe avere molto di più di un ruolo secondario in Daredevil: Rinascita.

Di recente abbiamo condiviso un’indiscrezione su possibili piani per una serie revival di Jessica Jones, ma Daniel Richtman ha ora condiviso un aggiornamento. Afferma: “La Marvel sta valutando la possibilità di realizzare Jessica Jones come serie TV o come speciale a sé stante”. Con la Marvel Television che si concentra su serie multi-stagione, immaginiamo che lo studio stia cercando di capire se ha abbastanza storia per qualche anno di televisione o se, come The Punisher, uno Speciale a sé stante sia più adatto all’investigatore privato.

Diremmo che quest’ultima è probabilmente l’opzione migliore. Tuttavia, allo stesso tempo, potrebbe essere divertente il ritorno di una versione potenziata di Jessica Jones, che magari aiuta vari supereroi di strada e persino qualche Vendicatore.

Qualunque sia la sorte del personaggio interpretato da Krysten Ritter, la vedremo sicuramente al fianco di Matt Murdock in Daredevil: Rinascita – Seconda Stagione.