Nicolas Cage in trattative per True Detective Stagione 5

Il premio Oscar Nicolas Cage è in trattative per il ruolo principale nella quinta stagione della serie antologica poliziesca della HBO, vincitrice di un Emmy, True Detective, che segna il ritorno di Issa Lopez, già autrice della quarta stagione, come sceneggiatrice e showrunner, secondo quanto riportato da fonti a Deadline.

Come rivelato da Deadline all’inizio di quest’anno, la nuova stagione sarà ambientata a New York, a Jamaica Bay, secondo Francesca Orsi, responsabile delle serie drammatiche e del cinema di HBO.

Nicolas Cage è in trattative per il ruolo principale di Henry Logan, un detective di New York impegnato nel caso al centro della nuova stagione, secondo quanto riportato da fonti. Un portavoce di HBO ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

L’attore è in trattativa per la parte da un po’, ma non è chiaro se l’accordo si concluderà. Anche un’altra attrice premio Oscar, Jodie Foster, ha impiegato molto tempo per concludere il suo contratto per la quarta stagione di True Detective, Night Country.

“Issa ha molto da dire, non diversamente da quanto ha fatto in Night Country”, ha detto Orsi a proposito del nuovo capitolo. “È un ambiente diverso, ma altrettanto potente”.

Le riprese della quinta stagione dovrebbero iniziare nel 2026, con una première su HBO nel 2027.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson erano i protagonisti della prima stagione di True Detective, mentre Colin Farrell e Mahershala Ali sono stati rispettivamente protagonisti della seconda e terza stagione.

True Detective: Night Country, il quarto capitolo dell’antologia, vedeva Foster e Kali Reis nei panni di detective che scavano nelle verità oscure sepolte sotto i ghiacci eterni per risolvere la scomparsa degli otto uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal a Ennis, in Alaska. Foster ha vinto un Emmy per il suo lavoro nella serie.

A dicembre, Lopez ha dichiarato al New York Post che “ci saranno importanti collegamenti tra tutto ciò che accade a Ennis, in Alaska, i personaggi di Ennis, in Alaska, e ciò che accade nella nuova [stagione]. Detto questo, è una nuova storia, nuovi personaggi, tutto”.

Fino a poco tempo fa, Cage si era concentrato esclusivamente sui lungometraggi nella sua carriera di attore. True Detective sarebbe arrivato subito dopo la sua prima serie, Spider-Noir, in arrivo su Prime Video.