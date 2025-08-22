HomeCinema News2025

Blake Lively protagonista della commedia romantica The Survival List

Di Chiara Guida

Blake Lively sarà la protagonista della commedia romantica The Survival List. Descritto come una “commedia romantica d’azione“, il film segue una produttrice di reality televisivi di alto livello di nome Annie, che viene assegnata contro la sua volontà a un nuovo programma condotto dal famoso esperto di sopravvivenza Chopper Lane. Quando un naufragio li blocca su un’isola deserta, Annie scopre che Chopper è un impostore e non sa nulla di sopravvivenza, lasciando a lei il compito di capire come tenerli in vita. Costretti a lavorare insieme, iniziano a scoprire un’alchimia improbabile. Il ruolo di Chopper Lane deve ancora essere assegnato.

La Lionsgate, lo studio che ha collaborato con Blake Lively per il thriller del 2018 A Simple Favor e il sequel del 2025 Another Simple Favor, ha acquistato la sceneggiatura di The Survival List dallo scrittore Tom Melia (“Rye Lane”). Marc Platt, noto per il suo lavoro nei musical Wicked e La La Land, è in trattative per unirsi a Lively come produttore del film. Scott O’Brien supervisionerà il progetto per Lionsgate.

The Survival List è il primo film cinematografico di Lively dopo It Ends With Us, che è stato un successo inaspettato con 351 milioni di dollari al botteghino globale. A oscurare il successo finanziario del film, tuttavia, è stata la battaglia legale che ha coinvolto Lively e il suo regista e co-protagonista Justin Baldoni. Lively ha citato in giudizio Baldoni presso un tribunale federale per molestie sessuali e ritorsioni, sostenendo che il regista e i produttori del film hanno lanciato una campagna diffamatoria contro di lei dopo che lei si era lamentata delle condizioni sul set del film. Nel frattempo, la causa per diffamazione intentata da Baldoni contro Lively è stata archiviata.

