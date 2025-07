I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelato ufficialmente il ruolo di Paul Walter Hauser

Mercoledì prossimo, la Marvel Comics pubblicherà The Fantastic Four: First Steps #1, un fumetto tie-in che svela la storia delle origini del gruppo nel MCU, e che vedfremo in azione sul grande schermo in I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

Assisteremo anche alla loro prima battaglia nelle vesti di squadra di supereroi e, come nelle loro controparti dei fumetti, se la vedranno contro l’Uomo Talpa. Anche il cattivo apparirà nel film, ma i Marvel Studios hanno mantenuto il riserbo su Harvey Elder e sull’attore che lo interpreta.

Questo non sorprende, dato che il cast di supporto di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è per lo più un mistero; i personaggi interpretati da Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Sarah Niles sono tutti sconosciuti o non confermati al momento (si pensa che John Malkovich sia Red Ghost, ma potrebbe essere stato tagliato dal montaggio finale del reboot).

Una tavola del suddetto fumetto tie-in è apparso oggi sui social media, confermando che Hauser interpreterà effettivamente l’Uomo Talpa dell’MCU. L’immagine dell’attore è stata utilizzata per il villain dall’artista Mark Buckingham, e diremmo che si tratta di un ottimo casting per la parte del regista Matt Shakman.

“Penso, da quello che ho visto, e ovviamente non posso dire molto al riguardo, ma posso dire che nel breve tempo che ho trascorso sul set, amico, stanno facendo un film fantastico, amico”, ha detto Paul Walter Hauser a proposito del film all’inizio di quest’anno. “Questo è un film Marvel intelligente ed elegante che si concentra molto sulla famiglia come parte del tema. E credo che ci si innamori davvero di quei personaggi.”

“E questo è ciò che manca: a volte, se non ti innamori di questi personaggi e continui a metterli in pericolo, non ci importa davvero”, ha continuato l’attore, condividendo la sua opinione su ciò che ha danneggiato i recenti titoli dell’MCU. “Sai, devi prima farci interessare. E penso che la Marvel stia tornando a interessarsi in parte a questo.”

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.