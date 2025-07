Erin Brockovich – Forte come la verità: le principali differenze tra il film e la storia vera

Quella di Erin Brockovich – Forte come la verità è una storia potente che racconta l’indagine di un avvocato sul grave insabbiamento del caso dell’acqua contaminata di una comunità locale. Una storia che è valsa alla sua protagonista, Julia Roberts, il premio Oscar come migliore attrice protagonista. Ma il film apporta diverse modifiche alla vera storia di Erin Brockovich e alla sua ricerca di giustizia. Dopo aver ottenuto un lavoro presso lo stesso studio legale che si occupava del suo caso di incidente stradale, Brockovich, madre single divorziata, scoprì delle cartelle cliniche nascoste tra i fascicoli immobiliari che indicavano malattie gravi causate dall’acqua potabile di Hinkley contaminata dalla PG&E.

La battaglia di Brockovich contro la società di servizi pubblici fece scalpore a livello nazionale alla fine degli anni ’90. Quando Roberts ha interpretato il ruolo della tenace assistente legale, il caso era ancora di grande attualità e, grazie allo streaming e alle memorabili citazioni del film, nuovi fan stanno ora scoprendo il lavoro intrepido di Brockovich tre decenni dopo. Sebbene le biografie drammatiche come questa raccontino un’avvincente storia alla Davide e Golia e il film si attenga principalmente al caso reale, ci sono alcune cose che Erin Brockovich omette o modifica sui fatti. Le libertà creative rendono il thriller più melodrammatico e commovente, ma il finale non è stato così felice come vorrebbero far credere agli spettatori.

Ed Masry non ha mai rappresentato Erin Brockovich

Edward L. Masry (Albert Finney) viene mostrato mentre rappresenta Erin Brockovich dopo che lei è rimasta ferita in un incidente d’auto e sta lottando con la disoccupazione. Quando finiscono per perdere la causa, Erin è scioccata e convince Masry ad assumerla nel suo studio legale, dopo aver riposto in lui fiducia. Il vero Masry non ha però mai rappresentato la Brockovich: questo compito è spettato al suo socio, Jim Vititoe. Tuttavia, dal punto di vista drammatico ha senso dare ai due personaggi un rapido legame che dimostri le loro rispettive qualità combattive e altruistiche.

La vera Erin Brockovich ha subito un avvelenamento da cromo

Durante le sue indagini sull’approvvigionamento idrico di Hinkley, Erin Brockovich stessa ha subito un avvelenamento da cromo, e una scena in ospedale con Julia Roberts è stata girata per includere questo episodio. Tuttavia, il regista Steven Soderbergh ha deciso di non includere la scena nel montaggio finale del film, in quanto riteneva che “sarebbe diventato uno di quei film in cui il protagonista si ammala in modo terminale e diventa un martire”. Il regista ha fatto una scelta insolita, decidendo di non giocare troppo sulla compassione del pubblico con una scena strappalacrime e concentrandosi invece sull’etica del lavoro di Brockovich. È una scelta coraggiosa, dato che molti film biografici avrebbero sfruttato questa trama in modo massiccio.

Donna Jensen non esiste

Donna Jensen (Marg Helgenberger) è parte del grande caso contro la PG&E, che mostra il livello di inganno dell’azienda. Rivela di avere diversi tumori e che anche suo marito è malato di linfoma di Hodgkin, ma la PG&E ha pagato un medico per visitarli, volendo passare come compassionevole nonostante la loro negligenza abbia portato alla malattia. Diventa fondamentale per Erin nell’avvio del suo caso, ma non esiste una persona del genere. È invece un personaggio composito che riunisce diverse persone coinvolte nel caso reale, in particolare Roberta Walker, che è stata la principale fonte di ispirazione e ha goduto di una parte del risarcimento molto consistente che la società di servizi pubblici è stata costretta a pagare nell’accordo.

Il risarcimento alle vittime di Hinkley non ha sempre avuto un lieto fine

Ci sono diversi film con un lieto fine che non è durato a lungo, e Erin Brockovich – Forte come la verità è uno di questi. Sebbene le vittime dell’avvelenamento da cromo abbiano ricevuto un risarcimento per i loro problemi di salute, il finale è in gran parte frutto della magia del cinema hollywoodiano. Nonostante la vittoria, le vere vittime del caso non sono state ricompensate nel modo in cui il film vorrebbe far credere al pubblico. L’enorme somma di 333 milioni di dollari, il risarcimento più alto mai pagato negli Stati Uniti per una causa legale diretta, non è stata distribuita in base ai problemi di salute di ciascuna famiglia colpita, e molti di coloro che pensavano di ricevere una somma consistente per coprire le spese mediche hanno ricevuto somme irrisorie.

Hinkley non ha mai avuto tassi di cancro più elevati

Le esperienze strazianti vissute dalle vittime di questo caso sono uno dei modi più efficaci per convincere il pubblico a sostenere la causa. Tuttavia, sebbene la gravità delle malattie di queste vittime non debba essere sottovalutata, la realtà è diversa da quella suggerita dal film. Il cromo esavalente che è diventato il fulcro delle indagini di Erin a Hinkley era considerato all’epoca un noto agente cancerogeno. Gli studi pubblicati dopo l’uscita del film hanno dimostrato che nessuno nella città ha sofferto di tassi di cancro più elevati rispetto ad altre zone della regione. Secondo il California Cancer Registry, i tassi di cancro sono rimasti nella media dal 1988 al 2008, periodo in cui è stato perseguito il caso.

Il risarcimento milionario di Erin Brockovich è stato di oltre 2 milioni di dollari

La scena in cui Ed consegna a Erin l’assegno del bonus è uno dei grandi depistaggi del film, perché non include l’importo in dollari di cui hanno discusso. Lei presume che sia inferiore a quanto concordato dal modo in cui lui si riferisce alla somma, ma in realtà è più di quanto entrambi immaginassero: l’incredibile cifra di 2 milioni di dollari. Questa vittoria personale rende il finale soddisfacente del film ancora migliore. In realtà, il risarcimento dato alla vera Erin Brockovich è stato ancora più alto, pari a 2,5 milioni di dollari, il che ha messo in evidenza la sua audacia, intraprendenza e determinazione come outsider che ha sfidato una grande società.

Erin Brockovich non ha tratto vantaggio dal suo corpo

La vera Erin Brockovich indossava abiti provocanti in ufficio e in tribunale per esprimere se stessa. Tuttavia, a differenza di alcuni scenari del film, non ha usato il suo corpo per manipolare o influenzare le persone intorno a lei nello stesso modo in cui ha fatto Roberts per ottenere le informazioni e i dati necessari per costruire il suo caso. Queste scene hanno uno scopo comico e mostrano la determinazione di Erin nell’ottenere ciò di cui ha bisogno per il caso. Parte del motivo per cui la vera Erin Brockovich ha avuto così tanto successo è che non le importava cosa pensassero di lei, le importava solo arrivare alla verità.

L’ex fidanzato di Erin Brockovich era la sua tata

Nel film, Aaron Eckhart interpreta George, il fidanzato di Erin Brockovich, un personaggio basato sul fidanzato motociclista ispanico della vera Brockovich, Jorge. Nel film, George mette da parte la sua vita da motociclista per aiutare a prendersi cura dei figli di Erin quando lei è molto impegnata con il lavoro, anche se alla fine sente il bisogno di riavere un po’ della sua libertà passata. A differenza del film, però, dopo che Erin e il suo fidanzato si sono lasciati, lui è stato assunto come tata dei suoi figli per anni dallo studio legale, in modo che lei potesse dedicare più tempo al suo lavoro.

L’acqua di Hinkley è stata servita agli avvocati in aula

In una delle scene migliori di Erin Brockovich – Forte come la verità, Erin ed Ed siedono di fronte agli avvocati della difesa che rappresentano la PG&E e negoziano un risarcimento più consistente per i loro clienti di Hinkley. Dopo aver recitato un elenco esaustivo dei disturbi delle vittime, Erin chiede agli avvocati di considerare la somma più morale. Quando uno degli avvocati sta per bere un sorso d’acqua, lei li informa che proviene dai pozzi di Hinkley, costringendoli ad ammettere che nemmeno loro si fidano di quell’acqua. Questo è il tipo di scena stravagante ma di grande impatto che sembrerebbe essere stata inventata da Hollywood, ma che in realtà è basata su un momento reale.

La vera Erin Brockovich è dislessica

Il film riesce egregiamente a trasformare Erin in una delle grandi eroine cinematografiche sfavorite sotto diversi aspetti. Proviene da una famiglia modesta, non ha una formazione giuridica superiore, non viene presa sul serio da nessuno in quella professione e si scontra con una grande azienda che può permettersi un team legale molto più esperto. Tuttavia, il film ha anche scelto di omettere che la vera Erin Brockovich è dislessica, il che le rende difficile la lettura del gergo legale. Forse non lavorava velocemente come alcuni dei suoi colleghi paralegali e spesso veniva rimproverata per la sua lentezza, ma non si può negare che fosse altrettanto metodica.

L’incredibile memoria di Erin Brockovich

Un altro ottimo esempio della qualità di Erin come outsider si trova nella scena in cui le viene suggerito di passare le sue responsabilità ad avvocati più esperti. Quando Erin viene accusata di non essere abbastanza accurata nelle sue ricerche, come dimostrano alcuni numeri di telefono mancanti, è in grado di snocciolare prontamente non solo i numeri, ma anche i nomi, gli indirizzi, la storia clinica e i familiari di ciascuno dei suoi clienti. È una scena impressionante, che contribuisce a definire il suo personaggio come più competente di quanto chiunque possa immaginare. È però discutibile se una scena del genere sia realmente accaduta con lo stesso stile cinematografico.