Jimmi Simpson entra nel cast di The Walking Dead: Dead City Stagione 3

Il candidato agli Emmy Jimmi Simpson (Dark Matter) è stato scelto come nuovo personaggio fisso della serie, al fianco di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, nella prossima The Walking Dead: Dead City – stagione 3, serie AMC. Simpson interpreterà Dillard, ma i dettagli sul personaggio sono ancora segreti. La produzione della terza stagione è in corso a Boston.

The Walking Dead: Dead City segue Maggie (Cohan) e Negan (Morgan) mentre viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, isolata dalla terraferma da molto tempo. Nella seconda stagione, nella crescente guerra per il controllo di Manhattan, Maggie e Negan si ritrovano intrappolati su fronti opposti. Mentre i loro percorsi si intrecciano, scoprono che la via d’uscita per entrambi è più complicata e straziante di quanto avessero mai immaginato.

Quando la serie è stata rinnovata per una terza stagione, è stato annunciato che il veterano del franchise Seth Hoffman avrebbe assunto il ruolo di showrunner. Hoffman, Scott Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Brian Bockrath, Colin Walsh, Cohan e Morgan sono produttori esecutivi.

Simpson è attualmente protagonista di Dark Matter disponibile su Apple Tv+, che sta per iniziare la seconda stagione. Interpreta diverse versioni del brillante neuroscienziato Ryan Holder in diverse realtà. Presta inoltre la voce al personaggio di Abaddon, un demone intrappolato nel corpo di un ragazzino, nella serie Netflix Haunted Hotel. Simpson è stato candidato agli Emmy per il ruolo di William in Westworld e ha ricevuto una nomination ai BAFTA TV Award per il ruolo di William in Black Mirror, che ha ripreso nell’episodio sequel di quest’anno. Ha anche condiviso un Independent Spirit Award per il miglior cast corale per Pachinko nel 2023.