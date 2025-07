The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

La popolare serie The Walking Dead di AMC continua con The Walking Dead: Daryl Dixon, e lo spin-off di successo ha già ottenuto il rinnovo per la terza stagione. Riprendendo la storia alcuni anni dopo la fine della serie originale Walking Dead, Daryl Dixon segue l’omonimo personaggio mentre viaggia in Europa e si ritrova accidentalmente al centro di una lotta di potere che dimostra ancora una volta che gli zombie sono l’ultimo dei suoi problemi. Continuando la tendenza della serie di spin-off incentrati sui personaggi, Daryl Dixon funziona così bene grazie alla forza del personaggio e alla performance di Norman Reedus.

La prima stagione di Daryl Dixon ha semplicemente preparato il terreno per ciò che sarebbe successo nella seconda, e lo spin-off ha finalmente riunito il duo più forte della serie. Sottotitolata The Book of Carol, la seconda stagione di Daryl Dixon ha portato anche Carol Peletier oltreoceano, riunendo ancora una volta la squadra definitiva di The Walking Dead. Con varie fazioni ancora in conflitto in Francia e Daryl e Carol bloccati nel mezzo di un conflitto più grande di loro, AMC ha preparato il terreno affinché la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon sia l’avventura più emozionante dalla conclusione della serie originale.

Ultime notizie su The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3

Conclusi le riprese della terza stagione dello spin-off

Sebbene le notizie siano state scarse dopo la raffica iniziale di informazioni, l’ultimo aggiornamento conferma che le riprese della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon sono terminate. Annunciato dall’account Instagram ufficiale di Walking Dead, l’acclamato spin-off ha terminato le riprese della terza stagione solo pochi mesi dopo il finale della seconda stagione, nel novembre 2024. Per commemorare l’occasione, l’account ha condiviso una foto del ciak e uno scatto dietro le quinte di due zombie ricoperti di radici viscide. La data di uscita rimane ancora sconosciuta, ma la stagione potrebbe arrivare prima del previsto.

The Walking Dead: Daryl Dixon – stagione 3 è confermata

AMC ha ordinato la terza stagione prima della premiere della seconda

I fan non hanno dovuto aspettare molto per conoscere il destino di The Walking Dead: Daryl Dixon stagione 3, poiché è stato annunciato al San Diego Comic-Con 2024 che AMC aveva ordinato altri episodi. Insieme all’annuncio, è stato rivelato che Carol e Daryl sarebbero andati in Spagna nella prossima stagione e che le riprese sarebbero iniziate prima della fine dell’estate 2024. Fedeli alla parola data, le riprese della terza stagione di Daryl Dixon sono iniziate all’inizio di settembre 2024 e si sono concluse nelle prime settimane del 2025.

Norman Reedus ha anche accennato alla possibilità di una quarta stagione al San Diego Comic-Con.

The Walking Dead: Daryl Dixon Stagione 3 – Dettagli sul cast

Daryl e Carol sono di nuovo insieme

Insieme all’annuncio che la terza stagione avrebbe portato la serie in Spagna, è stato anche confermato che Norman Reedus e Melissa McBride avrebbero ripreso i loro ruoli. Naturalmente, il dinamico duo formato da Daryl e Carol è un must assoluto per la terza stagione di Daryl Dixon, ma il resto del cast piuttosto numeroso della serie è meno certo. Con la coppia che lascia la Francia, è possibile che saranno gli unici due membri del cast a tornare nella terza stagione, anche se nulla è ancora certo.

Il cast di The Walking Dead: Daryl Dixon stagione 3 si è già ampliato con l‘aggiunta di Eduardo Noriega, Óscar Jaenada e Alexandra Masangkay come personaggi fissi della serie. Non si sa nulla dei ruoli che interpreteranno, ma a loro si aggiungono Candela Saitta e Hugo Arbués, che appariranno anche in ruoli ricorrenti. Apparso nella prima puntata della terza stagione durante la breve sosta di Daryl e Carol in Inghilterra, Stephen Merchant è stato scritturato per interpretare un ruolo ancora senza nome.

Dettagli della trama di The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3

Daryl e Carol lasciano la Francia

Con i due diretti verso ovest, è logico che Daryl e Carol cercheranno di tornare negli Stati Uniti

Sebbene i dettagli esatti della trama della prossima avventura di The Walking Dead: Daryl Dixon rimangano ancora sconosciuti, il finale della seconda stagione, insieme ad altre informazioni sulla terza stagione, dipingono un quadro interessante. È già stato rivelato che Daryl e Carol si fermeranno in Inghilterra prima di arrivare in Spagna, che è la location principale della stagione. Cosa succederà in Inghilterra resta da vedere, ma una grande città come Londra presenta ogni sorta di potenziali pericoli.

Con i due diretti verso ovest, è logico che Daryl e Carol cercheranno di tornare negli Stati Uniti, anche se il loro percorso sarà senza dubbio intralciato da conflitti. Se Daryl si è imbattuto in un alveare di drammi umani in Francia, è prevedibile che lui e Carol troveranno ogni sorta di guai anche in Spagna e in Inghilterra. Tuttavia, fino a quando non saranno rivelati ulteriori dettagli, la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon rimane un mistero.

Trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3

Il trailer della terza stagione dello spin-off di The Walking Dead con Norman Reedus, che promette un’atmosfera quasi western per i nuovi episodi. È stato anche rivelato che la quarta stagione è già in produzione e che sarà l’ultima della serie.