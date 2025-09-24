L’enorme colpo di scena di Barbarian ha dato vita al suo perfetto sequel cupo

Il cambiamento di tono di Barbarian nel secondo atto ha creato un precedente perfetto per un sequel. Il film inizia seguendo Tess con un tono cupo e serio, ma diventa più leggero quando la prospettiva si sposta sul personaggio di Justin Long, AJ. All’inizio, Tess sembra la tipica protagonista di un film horror, che si presenta in un Airbnb in una notte tempestosa. Il cambiamento di tono quando AJ canta nella sua auto è stridente, ma rende Barbarian ancora più intrigante. Un sequel di Barbarian potrebbe ripetere questo trucco, mantenendo comunque il pubblico con il fiato sospeso. Il regista e sceneggiatore di

Barbarian, Zach Cregger, ha espresso interesse nella creazione di un sequel di Barbarian in cui La Madre sopravvive alla sparatoria e si integra nella società. In una recente intervista (tramite THR), Cregger ha scherzato dicendo che The Mother potrebbe frequentare un college comunitario, ottenere la patente di guida e creare un profilo su Tinder. Anche se The Mother potrebbe non seguire esattamente questi passaggi, la sua integrazione sarebbe intrigante da vedere. Prendendo spunto dal film originale, un sequel di Barbarian potrebbe essere l’inverso del primo film e iniziare in modo comico per poi diventare più serio in seguito. L’esplorazione del mondo esterno da parte della Madre potrebbe fornire molto umorismo fuori luogo, ma alla fine fornire comunque una buona dose di paura, con un tono che inizia ironicamente divertente ma poi diventa più serio e cupo.

Perché Barbarian ha bisogno di un sequel

Barbarian compie un’impresa impressionante prendendo in giro i tropi dell’horror, pur avendo un messaggio e risultando un film horror divertente. Inoltre, il finale di Barbarian spiega molto poco e lascia abbastanza domande aperte da giustificare un sequel. Non tutte queste domande devono necessariamente trovare una risposta, ma sarebbe gratificante vedere ampliati altri livelli della storia e della tradizione. Dopotutto, i sequel horror hanno recentemente ottenuto ottimi risultati al botteghino, come Terrifier 2 e Pearl di Ti West. Barbarian può seguire questa tendenza di successo e concentrarsi sulla Madre in Barbarian 2.

Come Barbarian 2 può prendere in giro i comuni tropi horror

Il pubblico si identifica con i mostri dei film da decenni, quindi esplorare l’idea di cosa succederebbe a qualcuno che è stato maltrattato in modo così orribile come La Madre sarebbe un’esperienza coinvolgente e unica. Un sequel potrebbe esplorare il tropo del mostro creato dall’uomo e ribaltarlo rendendo La Madre un personaggio tridimensionale che era solo una vittima della brutalità di Frank in Barbarian. Barbarian 2 potrebbe anche parodiare altri tropi dei mostri dei film horror, come il tragico cattivo che va incontro alla sua fine. Invece di essere condannata dalle azioni di Frank, la Madre potrebbe avere un lieto fine.

La Madre potrebbe riuscire a integrarsi con successo nella società e trovare compagnia. Questo sovvertirebbe il tropo dell’innato e del male, poiché lei potrebbe imparare a essere “buona” e a rispettare i confini. In Barbarian, la Madre conosce solo la brutalità degli abusi di Frank e l’affetto soffocante del nastro adesivo. Il sequel potrebbe permettere alla Madre di imparare la vera gentilezza e alla fine ottenere la sua gioia. Per permettere al mostro del film di ottenere ciò che desidera veramente e redimersi, questo sovvertirebbe alcuni dei tropi horror più triti e sorprenderebbe il pubblico.