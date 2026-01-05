Il Joker più insolito della DC arriverà in TV nel 2026: cosa aspettarsi

Il 2026 segnerà l’arrivo sul piccolo schermo di una versione inedita del Joker, e dietro questa svolta c’è anche la mano di Matt Reeves, reduce dal successo di The Batman. Mentre il sequel del suo Batman è ancora in sviluppo, c’è un altro progetto legato al Cavaliere Oscuro che i fan dovrebbero tenere d’occhio.

Reeves è infatti produttore esecutivo della serie animata Batman: Caped Crusader, considerata un’erede spirituale di Batman: The Animated Series. Ed è proprio qui che il Principe Clown del Crimine farà finalmente il suo debutto completo nella stagione 2, con una reinterpretazione definita “molto diversa” da quelle più note.

Batman: Caped Crusader 2 introdurrà un Joker fuori dagli schemi

In un’intervista a The Direct, il co-showrunner James Tucker ha confermato che il Joker della seconda stagione seguirà la filosofia della serie: rielaborare il mito di Batman partendo da angolazioni meno mainstream.

Secondo Tucker, non si tratterà di una versione vicina a quelle iconiche di Mark Hamill o Jack Nicholson, ma di un Joker che potrà sembrare familiare a chi conosce a fondo i fumetti DC. L’ispirazione arriva infatti dai comic della Golden Age, pubblicati tra gli anni ’30 e ’50, in cui il personaggio aveva contorni più sinistri e meno caricaturali rispetto a interpretazioni moderne.

Questo approccio si inserisce perfettamente nella linea editoriale di Caped Crusader, che nella prima stagione ha già dimostrato di voler riscrivere l’immaginario classico di Gotham senza limitarsi a ripetere schemi consolidati.

Il ruolo di Matt Reeves e le anticipazioni dal finale della stagione 1

James Tucker ha anche chiarito che Matt Reeves non ha imposto alcun vincolo creativo per allineare la serie animata alla sua visione cinematografica. Al contrario, il regista ha sostenuto l’indipendenza del progetto, riconoscendo che Caped Crusader appartiene a un universo separato e trae ispirazione da fonti diverse.

I fan ricorderanno che il Joker è stato anticipato nel finale della stagione 1, nell’episodio “Savage Night”, con una sequenza inquietante: ostaggi che muoiono ridendo e una figura oscurata che impugna una siringa pronunciando la parola “Perfect”. Un teaser che ha acceso immediatamente le aspettative.

Con la stagione 2 prevista per il 2026, l’arrivo di questo Joker promette di distinguersi nettamente dalle versioni viste finora al cinema e in TV, offrendo una lettura più rara e fedele alle origini fumettistiche del personaggio.