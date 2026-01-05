Emily in Paris tornerà con la stagione 6: Netflix conferma il rinnovo ufficiale

Le avventure glamour di Emily in Paris non sono finite. Dopo la conclusione della quinta stagione, Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo per una stagione 6, confermando la volontà di proseguire una delle sue serie più popolari e riconoscibili a livello globale.

La decisione arriva dopo risultati molto solidi: la stagione 5 ha raggiunto un 76% su Rotten Tomatoes, il punteggio più alto della serie finora, e ha totalizzato 26,8 milioni di visualizzazioni globali in appena 11 giorni, entrando nella Top 10 in 91 Paesi e piazzandosi al numero 1 in 24 nazioni, tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania.

Nuovi intrecci sentimentali tra Parigi, Roma e Grecia

La nuova stagione riprenderà dal delicato equilibrio emotivo di Emily Cooper, interpretata da Lily Collins. Dopo gli eventi della stagione 5, Emily torna a Parigi single, lasciandosi alle spalle il rapporto con Marcello (Eugenio Franceschini**) e scegliendo, almeno per il momento, di mettere sé stessa al primo posto.

Ma il passato è tutt’altro che chiuso. Gabriel, interpretato da Lucas Bravo, torna a farsi avanti invitando Emily su uno yacht in Grecia, riaprendo una dinamica che sembrava ormai irrisolta. Anche Mindy, il personaggio di Ashley Park, sarà al centro di nuove tensioni: nonostante abbia accettato la proposta di matrimonio di Nico (Paul Forman), i sentimenti per Alfie (Lucien Laviscount) non sembrano del tutto sopiti.

Un fenomeno culturale che va oltre la TV

Nel corso delle sue stagioni, Emily in Paris ha dimostrato di essere molto più di una semplice rom-com. La serie ha avuto un impatto diretto sul turismo, aumentando l’afflusso di visitatori a Parigi e valorizzando brand e location iconiche grazie alla sua forte componente fashion.

Il creatore della serie, Darren Star, è stato recentemente insignito del titolo di Chevalier de la Légion d’Honneur, la più alta onorificenza civile francese, direttamente dal presidente Emmanuel Macron. Un riconoscimento che sottolinea l’influenza culturale della serie e il suo ruolo nel promuovere l’immagine della Francia nel mondo.

Al momento, la data di uscita della stagione 6 non è stata ancora annunciata, ma la conferma del rinnovo rende chiaro che Emily Cooper tornerà presto a far parlare di sé tra moda, amore e nuove scelte di vita.