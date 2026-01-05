Ti uccideranno: online il primo trailer dell’horror action prodotto da Andy Muschietti

È online il primo trailer di Ti uccideranno, il nuovo film targato New Line Cinema e Nocturna, diretto da Kirill Sokolov e prodotto da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Dan Kagan.

Il film arriverà solo al cinema dal 26 marzo 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures, e promette un mix esplosivo di horror, action e dark comedy, all’insegna dell’eccesso e di un umorismo nerissimo.

Una notte di sangue e sopravvivenza in un culto demoniaco

Ti uccideranno porta sul grande schermo una storia ad alta tensione: una giovane donna deve sopravvivere a una notte all’interno del Virgil, un luogo oscuro e misterioso che si rivela essere il covo di un culto demoniaco. L’obiettivo è chiaro e brutale: resistere fino all’alba ed evitare di essere sacrificata.

Dal trailer emerge uno stile visivo aggressivo e senza compromessi, dove uccisioni efferate, violenza coreografata e ironia corrosiva convivono in un equilibrio volutamente estremo. Kirill Sokolov sembra spingere al massimo il contrasto tra tensione horror e momenti grotteschi, dando vita a uno scontro cinematografico che non cerca mezze misure.

Un cast ricco e una produzione di alto profilo

La protagonista è Zazie Beetz, affiancata da un cast eterogeneo che include Myha’La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Sokolov insieme a Alex Litvak, mentre dietro la macchina da presa troviamo il direttore della fotografia Isaac Bauman. Le musiche sono composte da Carlos Rafael Rivera, con la supervisione musicale di Andrea von Foerster.

Con il suo tono sopra le righe e un’identità visiva marcata, Ti uccideranno si candida a essere uno dei titoli horror più provocatori e discussi del 2026.