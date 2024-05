Tessa Thompson: 10 cose che non sai sull’attrice

Tessa Thompson è un’attrice americana, conosciuta per i suoi ruoli in serie di successo come Veronica Mars e Westworld e in film come Selma – La strada per la libertà, Creed – Nato per combattere e Thor: Ragnarok. Dichiaratamente bisessuale, è molto attiva politicamente e socialmente e, ultimamente, sta prendendo parte a diversi progetti.

Ecco dieci cose che non sapevate di Tessa Thompson.

Tessa Thompson: film e carriera

1. Tessa Thompson è nata a Los Angeles. Tessa Lynn Thompson è nata il 3 ottobre 1983 a Los Angeles, California. È figlia della cantautore Marc Anthony Thompson ed è la nipote del cantante e attore Bobby Ramos. È cresciuta a Los Angeles prima di trasferirsi a Brooklyn, New York. Da parte di suo padre ha delle discendenze afro-panamensi e sua madre ha origini messicane e britanniche. La Thompson ha frequentato la Santa Monica High School e li ha cominciato ad essere affascinata dalla recitazione, partecipando a numerose produzioni teatrali. Dopo essersi diplomata, è entrata al Santa Monica College, nel quale ha ottenuto un diploma in antropologia culturale.

2. Tessa Thompson ha iniziato la carriera con il teatro. Tessa ha iniziato a fare teatro interpretando Giulietta nel dramma di William Shakespeare Romeo e Giulietta in una produzione tenutasi al Boston Court Theatre a Pasadena, in California. La sua performance, così intensa le ha concetto una nomination per il NAACP Image Award lo stesso anno. In seguito, ha partecipato anche in La tempesta, La dodicesima notte, Grease e Bulli e pupe.

3. Tesse Thompson ha debuttato in televisione nel 2005. Tessa ha interpretato ruoli memorabili in serie televisive popolari e in film come Veronica Mars (2005/2006), Heroes (2009), Omicidio al tredicesimo piano (2012), Ballare per un sogno (2008), Red & Blue Marbles (2011), Veronica Mars – Il film e Selma – La strada per la libertà (2014). Tessa è ricordata per lo più per i suoi ruoli recenti, tra cui la sua interpretazione nel film Creed – Nato per combattere (2015) che l’ha vista al fianco di Micheal B. Jordan, nella serie Westworld – Dove tutto è concesso (2016-2018), in War on Everyone – Sbirri senza regole (2016) e nel ruolo di Valchiria in Thor: Ragnarok (2017). Torna sul grande schermo in Creed II e nelle vesti dell’Agente M nel nuovo film di Men In Black, recitando ancora una volta con Chris Hemsworth. Successivamente recita in Sylvie’s Love (2020) e Passing (2021). Prossimamente tornerà al cinema con Thor: Love and Thunder (2022).

Tessa Thompson è su Instagram

4. Tessa Thompson ha un account Instagram ufficiale. Tessa Thompson ha un profilo Instagram seguito da quasi 999mila persone. Nel suo account, aperto circa un anno e mezzo fa, le foto che vi sono postate riguardano in parte la sua carriera di attrice, tra backstage e momenti promozionali, e in parte riguardano i suoi valori e il sostenimento di campagne politiche, attiva soprattutto per la parità dei diritti. Non vi sono, però, foto che riguardano la sua vita privata.

5. Tessa Thompson ha anche un profilo Twitter. Su Twitter, Tessa Thomposon è molto attiva e anche qui la maggior parte dei suoi tweet e retweet hanno sempre come base questioni politiche. Ma c’è anche spazio per i suoi progetti. Quello che è certo è che non sono postati, su nessun social, momenti di vita quotidiana e/o privata, segno che desidera non rivelare troppo di sé e scindere vita privata con quella pubblica.

Tessa Thompson e Janelle Monáe

6. Tessa Thompson è dichiaratamente bisessuale. Tessa Thompson ha fatto coming out nel 2018 nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista Porter. In questa intervista ha parlato della sua sessualità e ha dichiarato di essere bisessuale. Sin dal 2015 si vociferava di una presunta storia tra Tess e la cantante e attrice Janelle Monáe: pare che le due si siano conosciute proprio nel 2015 e che, dopo una pausa nel 2016, siano insieme da allora. La Monáe ha voluto Tessa in alcuni suoi videoclip, entrambe sono molto riservate e cercano di conciliare gli impegni e soprattutto il desiderio di mantenere la loro vita il più privata possibile, cercando anche di far sì che la loro influenza possa diffondere un messaggio positivo al mondo.

Tessa Thompson: curiosità

7. Tessa Thomposon è talentuosa come suo padre. Tessa ha una certa versatilità con la musica come membro dell’Electro Band, con cui ha prodotto diverse canzoni, inclusa una usata per il film Dear White People (2014). Da questo film Netflix ha poi tratto una serie omonima.



8. Tessa Thompson sarà doppiatrice per Lilli e il vagabondo. Tessa Thompson doppierà Lilli nel nuovo progetto live action targato Disney, cioè Lilli e il vagabondo, affiancando Justin Theroux che doppierà Biagio e Kiersey Clemons che dovrebbe interpretare la padrona proprio di Lilli.

9. Tessa Thompson potrebbe partecipare al nuovo adattamento di Kick-Ass. Pare che a febbraio 2018 Mark Millar abbia espresso il desiderio di avere proprio Tessa come protagonista di un nuovo adattamento di Kick-Ass e pare anche che lei abbia accettato. Proprio nel novembre 2017 Millar ha svelato una nuova serie a fumetti di Kick-Ass.

Tessa Thompson è Valchiria in Thor e Avengers

10. Tessa Thompson ha confermato che Valchiria non è stata polverizzata da Thanos. Il personaggio di Valchiria non è stato visto né menzionato in Avengers: Infinity War. Tuttavia, Tessa è stata recentemente vista ad Atlanta, probabilmente per lavorare alle riprese aggiuntive di Avengers 4. Su Twitter ha anche confermato ad un utente che Valchiria è viva e vegeta e che lo schiocco di dita di Thanos non l’ha polverizzata.

