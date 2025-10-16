The Black Phone: la spiegazione del finale del film con Ethan Hawke

The Black Phone rivela gli elementi soprannaturali e il destino di Grabber. The Black Phone segue Finney (Mason Thames), un tranquillo ragazzo di 13 anni che ha un problema con i bulli. Quando diventa il sesto ragazzo ad essere rapito da un serial killer chiamato “The Grabber” (Ethan Hawke) e rinchiuso in uno scantinato insonorizzato, fa tutto il possibile per ritrovare la strada per tornare dalla sua sorellina, Gwen (Madeleine McGraw). Tuttavia, trova un aiuto inaspettato nel telefono nero conservato nella sua cella sotterranea.

Sebbene il telefono non sia collegato a nulla nel mondo esterno, quando Finney lo solleva, riesce a comunicare con le vittime precedenti di The Grabber. Grazie ai loro consigli e alle loro spiegazioni sui giochi contorti che il killer ama fare, Finney riesce a sopravvivere e inizia a elaborare un piano per fuggire dalla prigionia. Tutto questo porta a un finale emozionante in cui Finney deve affrontare The Grabber in uno scontro finale.

Finney uccide The Grabber alla fine

Il film horror dark finisce con una vittoria

Dopo che The Grabber uccide brutalmente suo fratello, che scopre Finney nel suo seminterrato, il suo gioco con Finney è finito ed è pronto a uccidere il ragazzino. Si avvicina a lui con un’ascia, con l’intenzione di rendergli la morte il più dolorosa possibile. In preda alla disperazione, Finney scappa e fa scattare una trappola che è riuscito a preparare con l’aiuto delle altre vittime di The Grabber.

A differenza di alcuni film horror più cupi, il finale di The Black Phone è quello in cui l’eroe trionfa sul cattivo. Il Grabber cade in una fossa, si rompe una caviglia su una grata e viene colpito con il telefono pieno di terra che Finney ha preparato per questo scopo. Quando sembra che il Grabber possa ancora avere la meglio, Finney gli strappa la maschera e lui va fuori di testa, cercando di proteggersi il viso. Finney riesce quindi ad avvolgere il cavo del telefono intorno al suo collo e a spezzargli il collo. In definitiva, The Black Phone parla del trionfo del bene sul male.

Il Grabber poteva sentire il telefono fin dall’inizio?

Il racconto breve suggerisce che il Grabber sapesse del telefono

Nel seminterrato insonorizzato del Grabber, il Black Phone del titolo è appeso a una parete, scollegato. È un’arma utile contro The Grabber, quindi verrebbe da pensare che l’avrebbe già distrutto da tempo. The Black Phone è un adattamento di un racconto breve di Joe Hill che termina in modo molto simile, anche se prima, rispetto al film. Il racconto breve The Black Phone spiega che The Grabber può sentire il telefono.

Uno dei bambini deceduti dice a Finney che il telefono sta squillando, ma che Finney è la prima vittima in grado di sentirlo. Poi rivela che “anche il Grabber può sentirlo”. Anche se il Grabber non riconosce il telefono o le sue chiamate soprannaturali per gran parte del film, quando Finney sta strangolando l’assassino alla fine, le voci delle sue vittime passate lo scherniscono e l’orrore sul suo volto suggerisce che lui possa sentirle.

Il telefono nero rappresenta il senso di colpa del Grabber

Il sadico assassino sa di essere nel torto

Il Grabber dice a Finney di riagganciare il telefono nella prima scena in cui viene mostrato. Si può capire che il telefono è un elemento necessario della psiche del Grabber. È perseguitato dai suoi peccati passati, che lo chiamano per vendicarsi e impedirgli di uccidere altri bambini. Lui ignora la loro chiamata. In un momento quasi perfetto da film horror, il cavo del telefono nero viene usato per uccidere il Rapitore.

Quando Finney solleva il telefono e tutti i bambini dicono l’ultima parola al loro assassino, è chiaro che sono stati loro a orchestrare la sua morte. Il telefono nero, che è più profondo di quanto la maggior parte delle persone creda, è emblematico del senso di colpa del Rapitore, proprio come la sua maschera è emblematica della sua vergogna. Gioca con i bambini che rapisce, costringendoli a comportarsi in modo “cattivo” per poter giustificare meglio il fatto di picchiarli e ucciderli.

Non può rimuovere il telefono dal seminterrato perché non riesce a perdonarsi per gli omicidi che ha commesso. Il fatto che il telefono nero venga alla fine utilizzato per uccidere The Grabber dimostra la cura con cui è stata realizzata questa storia, affermando sostanzialmente che The Black Phone parla della vittoria del bene sul male.

I temi del bullismo in The Black Phone

Il finale del film commenta questo tema

Il bullismo è un aspetto ricorrente in The Black Phone. Finney è vittima di bullismo a scuola, Finney e Gwen sono picchiati dal padre alcolizzato e The Grabber è profondamente disturbato e violento, nonostante si dia delle arie di essere amichevole. The Black Phone ha qualcosa da dire sulla violenza nei confronti dei bambini, in particolare, con alcune delle sue scene più scomode che vedono protagonisti Finney e il padre di Gwen invece del suo terrificante cattivo.

Il film trasmette un messaggio sull’importanza di difendersi e, quando questo non basta, di trovare un gruppo che ti sostenga. Finney non può impedire a suo padre di picchiare Gwen. Non può impedire ai bulli di picchiarlo. Ma, incoraggiato dalle altre vittime degli abusi di The Grabber, riesce a riprendere il controllo e ad essere abbastanza coraggioso da opporsi alla malvagità e alla violenza dell’assassino. Questo lo accompagna fino alla fine del film, quando Finney si mostra sicuro di sé e non più infelice e spaventato a scuola.

Il vero significato del finale di The Black Phone

Una storia horror sul bene contro il male

Non è solo un altro film horror con Ethan Hawke, The Black Phone parla di dare potere alle vittime di abusi e violenze. Ha un messaggio di comunità e di come il terrore possa essere scongiurato dalla forza del numero. Nessun male è così grande da non poter essere dissipato dall’unità degli individui.

Il finale di The Black Phone parla della necessità che l’umanità ha di distruggere il male, anche se questo significa tornare dalla tomba per farlo. Potrebbe essere un film horror, ma The Black Phone parla più di speranza che di orrore e più di distruggere il male che di esserne feriti.

Il finale di Black Phone potrebbe aver creato problemi per il sequel

Ethan Hawke tornerà nel sequel

The Black Phone era inizialmente pensato per essere un film horror unico. Tuttavia, The Black Phone ha incassato 152,8 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 18 milioni di dollari e, dopo il successo del film, sono stati fatti piani per The Black Phone 2. Detto questo, il finale di The Black Phone non prepara in alcun modo un sequel, il che potrebbe creare enormi problemi.

The Black Phone si è concluso con una nota definitiva, con Finney che uccide il Grabber con l’aiuto delle sue vittime, sollevando alcune domande su come proseguirà il sequel, dato che Ethan Hawke è stato confermato nel ruolo del cattivo. Gli studios dovrebbero ovviamente trovare un modo per riportare in scena il serial killer. Considerati gli elementi soprannaturali della storia, è probabile che il Grabber tornerà in quella veste.

La questione dovrebbe essere affrontata con delicatezza, poiché una resurrezione mal gestita rischia di sminuire il franchise. C’è anche la possibilità di rendere Finney il nuovo Grabber. Anche in questo caso, la questione dovrebbe essere gestita con attenzione per realizzare un buon sequel. Se Finney fosse abbastanza traumatizzato dal suo periodo di prigionia, è possibile che questo lo trasformerebbe nel nuovo serial killer. In ogni caso, il finale di The Black Phone suggerisce che il Grabber sarà molto diverso nel sequel.

Il finale del libro The Black Phone è molto più breve

Il film ha aggiunto alla vittoria di Finney

Nel portare il racconto breve sullo schermo, sono state apportate numerose modifiche a The Black Phone e al suo finale. Quelli più evidenti, come il fatto che Bruce fosse l’unica vittima con cui Finney avesse parlato al telefono e il fatto che Finney non avesse strumenti a sua disposizione, hanno cambiato significativamente il finale. La fuga di Finney non era stata pianificata nel racconto breve The Black Phone, ma è avvenuta in modo improvviso. Vale anche la pena ricordare che The Grabber aveva due case nella storia, una dove teneva i bambini e una dove li seppelliva.

Il film The Black Phone ha anche aggiunto qualcosa al finale con il rapporto di Finney con suo padre e sua sorella, suggerendo un cambiamento nella sua vita che lo ha portato ad avere il coraggio di avvicinarsi alla ragazza che gli piaceva. Il film The Black Phone ha dato un vero senso di chiusura alla storia di Finney, cosa che il racconto breve non ha fatto.

Come il soprannaturale entra in gioco in The Black Phone

Finney e Gwen hanno abilità speciali?

The Black Phone è un’interessante combinazione di una storia realistica su un serial killer e una storia soprannaturale. Anche se il sequel potrebbe portare il personaggio in un’altra direzione, il Grabber in The Black Phone è solo un uomo. È terrificante e letale, ma i suoi metodi sono tutti basati sulla realtà. Nella maggior parte dei film horror, è il killer che introduce gli aspetti soprannaturali nella storia. Tuttavia, The Black Phone ribalta questa situazione e suggerisce che sono proprio gli aspetti soprannaturali a salvare la situazione.

Ci sono anche indizi che Finney e sua sorella Gwen abbiano un legame con il soprannaturale. Come conferma il materiale originale, il telefono aveva squillato in passato, ma Finney era l’unico a poterlo sentire. Nel frattempo, mentre suo fratello è intrappolato nel seminterrato di The Grabber, le vittime iniziano ad apparire anche nei sogni di Gwen, aiutandola a localizzare Finney. Questo crea un’interessante mitologia dietro queste abilità che può essere esplorata nei sequel.

Come è stato accolto il finale di The Black Phone

Un film horror cupo ottiene un finale che soddisfa il pubblico

Sebbene The Black Phone sia stato un successo sorprendente al botteghino, è probabile che non avrebbe avuto lo stesso successo se non fosse stato per il finale. Anche se il pubblico può accettare conclusioni cupe nei film horror, con bambini rapiti da un serial killer, vuole vedere che le cose si risolvano per il giovane eroe. I realizzatori del film lo hanno capito chiaramente e hanno offerto un finale davvero soddisfacente che ha trasformato questa storia cupa e inquietante in un sorprendente successo di pubblico.

Il finale, con il piano di Finney che va in porto e il Grabber che cade nella sua trappola, è un momento davvero soddisfacente dopo tutta la tensione e la cupezza del resto del film. Il Grabber è stato un cattivo così terrificante per gran parte del film che è davvero emozionante vederlo finalmente diventare colui che ha paura.

Come se la vittoria di Finney non fosse abbastanza soddisfacente, il fatto che le altre vittime di Grabber lo abbiano aiutato a sconfiggere il loro assassino e gli abbiano fatto sapere che hanno avuto un ruolo nella sua morte sembra una forma di giustizia per loro. Per quanto cupo, The Black Phone alla fine dà al pubblico ciò che vuole.

Esiste una sorta di sequel/spin-off di The Black Phone

V/H/S/85 presenta un cortometraggio collegato a The Black Phone

Mentre è in lavorazione un vero e proprio sequel di The Black Phone, recentemente è uscito un film spin-off segreto che è passato in gran parte inosservato ai fan. V/H/S/85 è stato il film del 2023 che ha fatto il suo ingresso nella longeva serie horror dei film V/H/S. Scott Derrickson, il regista di The Black Phone, ha contribuito con un cortometraggio a questo episodio della serie, che ha co-sceneggiato con il suo partner di scrittura di The Black Phone, C. Robert Cargill.

Il cortometraggio si intitola “Dreamkill” e racconta la storia di un detective che incontra un adolescente che sostiene di vedere gli omicidi prima che avvengano e di essere in grado di registrarli. Mentre il detective è comprensibilmente scettico riguardo all’intera faccenda, il padre del ragazzo spiega che le capacità psichiche sono un fenomeno ricorrente nella loro famiglia e fa riferimento a sua sorella, morta suicida perché sopraffatta dalle sue visioni, e a sua nipote, che le ha usate per cercare di salvare suo fratello rapito.

Sebbene la spiegazione possa sfuggire ad alcuni fan, sembra chiaro che si tratti di un riferimento ai tentativi di Gwen di salvare Finney in The Black Phone con i suoi sogni profetici. Il riferimento alla sorella morta è Gwen e la madre di Finney, che muore all’inizio di The Black Phone. È un modo sottile per collegare “Dreamkill” agli eventi di The Black Phone, creando al contempo un mondo più ampio di abilità soprannaturali.