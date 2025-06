L’amore è cieco: Italia, Benedetta Parodi e Fabio Caressa per Netflix

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno qualcosa da dirci: saranno loro gli host de “L’amore è cieco: Italia”, l’adattamento italiano della serie di successo Love Is Blind, prodotto da Banijay Italia e prossimamente solo su Netflix.

Per la prima volta insieme alla conduzione di uno show, Fabio e Benedetta accompagneranno i partecipanti in questo emozionante viaggio alla scoperta dell’amore vero, dando il via al percorso che li porterà a scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona.

L’amore è cieco: Italia rappresenta un vero e proprio esperimento sociale, un approccio meno convenzionale al dating moderno, in occasione del quale un gruppo di single che vogliono essere amati per quello che sono avrà l’opportunità di cercare l’anima gemella senza le distrazioni del mondo esterno e scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona. Dopo essersi visti ed essere promessi in matrimonio, i protagonisti avranno la possibilità di approfondire la loro conoscenza nella normale routine quotidiana di coppia fatta di lavoro, amici e parenti. La realtà e i fattori esterni li allontaneranno o, quando arriverà il giorno delle nozze, sposeranno la persona di cui si sono innamorati ciecamente?

L’adattamento italiano, con la regia di Angelo Poli, è scritto da Magda Geronimo, Valentina Massouda e Antonio Vicaretti.

Love is Blind ha debuttato negli Stati Uniti il 14 febbraio 2020 e da allora è diventato un fenomeno globale. La serie originale ha avuto un tale successo da esser stata adattata in molti paesi, come Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina e Italia.