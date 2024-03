Hulu ha pubblicato il trailer di Under the Bridge, il suo ultimo dramma true-crime con protagonista la candidata all’Oscar Lily Gladstone nei panni di un agente di polizia che indaga sulla misteriosa scomparsa di un’adolescente.

Questo segna il primo progetto televisivo di Lily Gladstone da quando ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione da protagonista in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Basato sul romanzo bestseller di Rebecca Godfrey, il dramma limitato Under the Bridge uscirà in streaming il 17 aprile con i primi due episodi. Under the Bridge come tutti i programmi HULU in Italia dovrebbe debuttare su Disney+ ma non è stato ancora confermato.

Cosa aspettarsi da Under the Bridge?

“Racconta la storia vera del 1997 della quattordicenne Reena Virk che andò a raggiungere gli amici a una festa e non tornò mai più a casa“, si legge nella sinossi. “Attraverso gli occhi di Godfrey e di un agente di polizia locale, la serie ci porta nel mondo nascosto delle giovani ragazze accusate dell’omicidio, rivelando verità sorprendenti sull’improbabile assassino”.

Under the Bridge vede nel cast anche Vritika Gupta, Chloe Guidry, Javon “Wanna” Walton, Izzy G., Aiyana Goodfellow, Ezra Faroque Khan e Archie Panjabi. L’adattamento è scritto da Quinn Shephard, che è anche produttore esecutivo insieme a Keough, Samir Mehta, Liz Tigelaar, Stacey Silverman, Geeta Patel, Gina Gammell e Tara Duncan. È una produzione di ABC Signature. Nonostante la sua morte nel 2022, Shepherd sarà comunque accreditata come uno dei produttori esecutivi.