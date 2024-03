Parlando con Collider, Kirby Howell-Baptiste, attrice di Killing Eve, ha anticipato un ruolo più ampio nell’attesissima The Sandman 2, la stagione 2 di The Sandman di Netflix, promettendo ai fan che Morte sarà “in più episodi“. Rispetto al primo episodio, ha anche confermato che The Sandman 2 conterrà “alcune storie incredibili” tra Sogno e i suoi fratelli, Gli Eterni.

“Morte è una parte importante di questa stagione e ci sono alcune storie incredibili con la famiglia che sono molto, molto eccitato per i fan di vedere“. Ha aggiunto. “È stato fantastico tornare indietro in realtà, perché in questa stagione credo che i fan saranno molto eccitati per gli episodi.

È come se lo show fosse una strada a doppio senso, non siamo solo noi a proporre qualcosa, ma anche Neil che ascolta, risponde ai fan e poi, a sua volta, dà loro le cose che chiedono, urlano, implorano. Quindi penso che i fan saranno davvero entusiasti di avere queste storie ampliate e di vedere le complessità, la famiglia e tutte queste dinamiche, ancora di più in questa stagione, in questa continuazione di episodi“.

Cosa aspettarsi da The Sandman 2? la seconda stagione

“Sta iniziando un viaggio che ci porterà dal giardino del Destino all’Inferno, dal Cuore del Sogno all’Antica Grecia e alla Francia rivoluzionaria, e da lì a luoghi che nemmeno io riesco a immaginare sullo schermo. Sarò paziente. Le cose belle stanno per arrivare“, ha detto il creatore Neil Gaiman nella sua precedente lettera per celebrare il 35° anniversario dei suoi fumetti di The Sandman.

The Sandman è interpretato da Tom Sturridge nel ruolo di Sogno, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, Kirby Howell-Baptiste nel ruolo di Morte, Patton Oswalt nel ruolo di Matthew il Corvo, Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio, Donna Preston nel ruolo di Disperazione e altri ancora. Finora, Netflix non ha ancora fatto alcun annuncio riguardo ai nuovi attori che si uniranno al cast della seconda stagione.

La serie live-action The Sandman è scritta da Neil Gaiman (American Gods) e dallo showrunner Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy). David S. Goyer (Batman Begins, Foundation) è il produttore esecutivo del dramma della Warner Bros. Television.