Loki – stagione 2: la scena eliminata prevedeva nuovi personaggi dai fumetti!

In vista dell’uscita dello SteelBook di Loki stagione 2 su 4K UHD Blu-ray, una delle scene eliminate disponibili in quel set è stata pubblicata online. Nella clip di un minuto, il Dio della malizia snocciola una lista delle molte persone che lo hanno considerato un problema nel corso degli anni.

La maggior parte sono nomi familiari che ha già incrociato sullo schermo, ma la serie ha anche colto l’occasione per aggiungere alcuni personaggi dei fumetti degni di nota al Marvel Cinematic Universe.

Tra questi, Amora, l’Incantatrice originale, e l’Uomo Assorbente. Loki cita anche Donald Blake, l’alter ego “umano” del Dio del Tuono (e il nome datogli da Jane Foster in Thor del 2011).

Altri nomi degni di nota sono il nonno suo e di Thor, Bor, ed Ercole, un personaggio che abbiamo incontrato per la prima volta nella scena post-credits di Thor: Love and Thunder. Sembra che lui e Loki abbiano una storia particolare. Agents of S.H.I.E.L.D. ha reso Absorbing Man un cattivo ricorrente, naturalmente, mentre il personaggio è stato brevemente citato anche in Daredevil di Netflix.

Purtroppo, trattandosi di una scena eliminata, nessuno di questi nomi può essere considerato “canonico” nel MCU. Potete vedere la scena eliminata della seconda stagione di Loki appena rilasciata qui sotto.