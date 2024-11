Luke Grimes dice di essere stato “un disastro” quando ha scoperto come finisce Yellowstone

Mentre Yellowstone si prepara a fare l’ultimo giro e l’ultimo saluto, i fan dell’epica saga western non sono gli unici a prepararsi a un addio emozionante. Luke Grimes, che ha interpretato lo stoico Kayce Dutton fin dall’inizio della serie, ha recentemente raccontato la sua reazione alla lettura del copione del finale della serie, ed è chiaro che il finale che il creatore dello show Taylor Sheridan ha preparato mentre girava in tondo sul suo bel cavallo danzante nel ranch 6666 sarà un gran bel colpo.

In una recente intervista a TVLine, Grimes ha ammesso di aver ritardato il più possibile la lettura dell’episodio finale. “Voglio dire, è la fine – la fine della fine”, ha detto. “Non avevo idea di come la serie si sarebbe [conclusa], e volevo conservare la lettura di quell’episodio per l’ultimo secondo”. Quando finalmente l’ha aperto, il peso emotivo della storia lo ha colpito duramente. “Ero distrutto”, ha confessato. “È bellissimo. È profondo. È straziante”.

Grimes ha anche rassicurato i fan che il finale varrà l’attesa. “Non si sentiranno come se avessero sprecato il loro tempo negli ultimi sei anni”, ha promesso.

Cosa farà Kayce Dutton per vendicare suo padre?

La posta in gioco è più alta che mai per la famiglia Dutton durante la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone. Kayce, che ora gestisce il ranch di famiglia – con la moglie Monica e il figlio Tate – su richiesta del defunto padre John (Kevin Costner), si ritrova nel bel mezzo di una tempesta in arrivo. Sua sorella Beth (Kelly Reilly) è determinata a smascherare il fratello adottivo Jamie (Wes Bentley) come complice dell’omicidio di John, mentre Kayce è determinato a scoprire la verità dietro la morte del padre. La tensione nel Montana è alle stelle e alcuni fan potrebbero voler prendere un momento di cautela nel valutare ciò che Grimes ha da dire. Se le sue intriganti osservazioni sul fatto che il finale della serie è “la fine della fine” suggeriscono che anche Kayce sta per avere il suo capitolo finale e che potrebbe non esserci spazio per il più giovane dei Dutton in eventuali spin-off futuri.