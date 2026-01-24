HomeSerie TvNews

Marshals: il trailer dello spin-off di Yellowstone lascia intendere la morte di un membro storico dei Dutton

Marshals

Il primo trailer di Marshals – nuovo spin-off dell’universo di Yellowstone – ha già acceso il dibattito tra i fan, suggerendo un possibile e drammatico destino per uno dei membri storici della famiglia Dutton dopo otto anni di racconto.

La serie madre, creata da Taylor Sheridan, ha debuttato nel 2018 trasformandosi in un fenomeno globale da miliardi di dollari, dando vita a un vero e proprio universo western televisivo con spin-off di successo come 1883 e 1923. Dopo l’uscita di scena di Kevin Costner e la conclusione di Yellowstone nel 2024, Marshals raccoglie l’eredità concentrandosi su Kayce Dutton.

Nel trailer sembra emergere un dettaglio inquietante: Kayce Dutton, interpretato da Luke Grimes, appare solo, intento a dormire senza la moglie e a visitare una tomba. Le immagini hanno portato molti spettatori a ipotizzare la morte di Monica Dutton, personaggio interpretato da Kelsey Asbille, figura centrale nella vita di Kayce sin dall’inizio della serie originale.

Al momento, tuttavia, la produzione non ha confermato ufficialmente la scomparsa del personaggio. Non è escluso che il trailer giochi volutamente sull’ambiguità o che la tomba appartenga a un’altra persona vicina a Kayce. Alcune immagini promozionali dei primi episodi mostrano infatti Kayce con la fede nuziale, suggerendo che il rapporto con Monica possa essere ancora presente, almeno all’inizio della serie, o che il protagonista stia affrontando un lungo processo di elaborazione del lutto.

Kayce Dutton dopo Yellowstone: nuova vita, nuove ferite

In Marshals, Kayce lascia definitivamente il ranch dei Dutton per unirsi a un’unità d’élite degli U.S. Marshals, mettendo a frutto la sua esperienza da cowboy e da ex Navy SEAL per riportare la giustizia nelle zone più pericolose del Montana. Accanto a lui ci sarà una nuova squadra composta da Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) e Miles Kittle (Tatanka Means).

Non mancheranno i legami con il passato: Kayce continuerà a mantenere un rapporto stretto con il figlio Tate (Brecken Merrill) e con due figure chiave della riserva di Broken Rock, Mo (Mo Brings Plenty) e Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Il debutto di Marshals arriva in una fase delicata per l’universo creativo di Taylor Sheridan, che si appresta a lasciare Paramount per un nuovo capitolo professionale con NBCUniversal. Resta da capire quanto questa transizione influenzerà lo sviluppo futuro delle serie già avviate, anche se sono state rilasciate rassicurazioni sul fatto che le storie principali verranno portate a compimento senza lasciare archi narrativi irrisolti. Marshals debutterà il 1° marzo su CBS e Paramount+, aprendo ufficialmente una nuova fase per la saga dei Dutton, tra continuità, lutto e rinnovamento.

