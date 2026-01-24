Dexter: Resurrection: la stagione 2 rilancia il New York Ripper come nuovo grande villain

Mentre Michael C. Hall continua a vestire i panni del Bay Harbor Butcher, Dexter: Resurrection prepara il terreno per un nuovo e inquietante antagonista nella stagione 2. Un recente indizio arrivato direttamente dalla produzione suggerisce infatti che la serie tornerà a concentrarsi su un serial killer già introdotto ma rimasto finora nell’ombra: il New York Ripper.

Il New York Ripper al centro della stagione 2

Con la writers’ room ancora al lavoro e le riprese previste per aprile, Scott Reynolds ha condiviso sui social un momento dietro le quinte insieme a Kadia Saraf, interprete della detective Claudette Wallace. Nel messaggio che accompagna la foto, Reynolds accenna esplicitamente alla “caccia al New York Ripper”, lasciando intendere che questa storyline sarà centrale nella prossima stagione.

La prima stagione di Dexter: Resurrection aveva già seminato indizi importanti sul passato di Wallace, segnata dal fallimento nel catturare il killer prima che sparisse nel nulla, con conseguenze devastanti sul piano personale e professionale. Il finale ha poi fornito la svolta decisiva: prima di fuggire dalla villa di Leon Prater, Dexter lascia a Wallace un dossier che rivela finalmente l’identità del New York Ripper, Don Framt.

Inizialmente non era chiaro quanto spazio questa minaccia avrebbe occupato nella serie, soprattutto considerando che Dexter aveva lasciato New York con altri fascicoli di serial killer, suggerendo nuove “cacce” personali. Tuttavia, lo showrunner Clyde Phillips ha confermato che il New York Ripper sarà ufficialmente introdotto come villain principale della stagione 2, diventando un obiettivo comune per Wallace, il suo partner Olivia (Dominic Fumusa) e lo stesso Dexter.

Il ritorno a una struttura narrativa basata sull’indagine parallela tra polizia e protagonista richiama direttamente le stagioni più iconiche della serie originale, da Trinity Killer all’Ice Truck Killer. Resta ancora ignoto l’attore che interpreterà Don Framt, ma dopo un cast di alto profilo nella prima stagione – con nomi come Uma Thurman, Peter Dinklage e Krysten Ritter – le aspettative sono già molto alte.

Secondo le ultime indicazioni della produzione, la stagione 2 di Dexter: Resurrection debutterà nell’ottobre 2026, e fino ad allora nuovi dettagli potrebbero emergere solo attraverso piccoli teaser condivisi dal cast e dagli autori.