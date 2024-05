Maxton Hall – Il mondo tra di noi avrà una seconda stagione

Maxton Hall – Il mondo tra di noi viene rinnovata per una seconda stagione su Prime Video dopo il successo mondiale. La seconda stagione della serie è stata confermata, con il ritorno di Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten nei ruoli principali di James e Ruby.

Maxton Hall – The World Between Us è al primo posto della classifica Prime Video in oltre 120 paesi e territori. Questa moderna storia d’amore ha anche un indice di gradimento del 95% su Rotten Tomatoes.

Maxton Hall – The World Between Us è un successo globale su Prime Video. La serie, prodotta da UFA Fiction, ha raggiunto nella sua prima settimana di lancio il più alto numero di visualizzazioni globali per un titolo originale non americano nella storia di Prime Video. Dal suo lancio, la serie originale tedesca è stata al primo posto della classifica Prime Video in oltre 120 Paesi e territori su Prime Video e al terzo posto in oltre 50 Paesi e territori, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, Messico, Brasile e Sudafrica.

I fan di tutto il mondo sono entusiasti di Maxton Hall – The World Between Us e hanno assegnato alla serie un indice di gradimento del 95% su Rotten Tomatoes. La moderna storia d’amore tra James Beaufort ( Damian Hardung ) e Ruby Bell ( Harriet Herbig-Matten ) è anche attualmente il titolo più visto su Prime Video in Germania ed è al primo posto nella classifica Prime Video Germania dal suo lancio il 9 maggio.

Prime Video ha inoltre annunciato oggi la conferma della seconda stagione della serie, con il ritorno di Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten nei ruoli principali di James e Ruby. I nuovi episodi sono basati sulla seconda parte della serie di romanzi bestseller Save You dell’autrice Mona Kasten e sono nuovamente prodotti da UFA Fiction. Maxton Hall – The World Between Us è disponibile in esclusiva su Prime Video come parte dell’abbonamento Prime. I membri Prime hanno accesso a un fantastico intrattenimento e a servizi convenienti, il tutto con un’unica iscrizione e al prezzo contenuto di 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno.

“Maxton Hall – Il mondo tra di noi dimostra ancora una volta che i contenuti locali con storie avvincenti hanno il potere di raggiungere il pubblico di tutto il mondo”, ha dichiarato James Farrell, VP International Originals di Amazon MGM Studios. “Dopo l’originale francese Medellín e Culpa Mía e Reina Roja dalla Spagna, Maxton Hall – The World Between Us è il prossimo successo europeo che delizia il pubblico globale. Non vediamo l’ora di vedere la seconda stagione”.

Maxton Hall – Il mondo tra di noi, la trama

Maxton Hall – Il mondo tra di noi racconta una storia d’amore universale tra due persone provenienti da mondi diversi che ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo”, afferma Philip Pratt, Head of German Originals di Amazon MGM Studios per Prime Video. “Non vediamo l’ora di iniziare la produzione della nuova stagione e di continuare a raccontare la storia di Maxton Hall – The World Between Us”.

Ceylan Yildirim , produttore di UFA Fiction, afferma: “Iniziata come produzione locale per il mercato tedesco, Prime Video ha prima diffuso l’entusiasmo per il nostro progetto internamente e poi lo ha portato in tutto il mondo. Siamo sopraffatti dalle reazioni euforiche di tutto il mondo alla nostra prima stagione e siamo molto grati di poter continuare a raccontare la commovente storia d’amore di Mona Kasten! Il cast, la troupe e noi siamo entusiasti e pronti per la seconda stagione!“.

Informazioni su Maxton Hall – Il mondo tra di noi Stagione 1

Quando Ruby Bell diventa testimone involontaria di un segreto esplosivo all’istituto privato Maxton Hall, l’arrogante erede milionario James Beaufort deve fare i conti con l’arguta borsista, nel bene e nel male. Da quel momento in poi, il bel studente cerca di comprare il silenzio di Ruby. E sebbene i due provengano da mondi diversi, presto rischieranno tutto per stare insieme…

