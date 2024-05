Maid, la spiegazione del finale: Cosa succede ad Alex e Maddy?

Al giorno d’oggi ci sono molti programmi da guardare attraverso i tanti servizi di streaming, e molti di essi sono solo a scopo di intrattenimento o per spegnere il cervello e non dover pensare per un po’. Tuttavia, alcuni spettacoli lasciano un’impressione duratura e risuonano con molti spettatori. Se si conosce qualcuno che ricorda il protagonista o se ci si può relazionare personalmente con ciò che accade nello show, si guarda e si sente tutto. Maid è una di queste serie. Maid (la recensione) è una serie drammatica di Netflix del 2021 che segue Alex (Margaret Qualley) e la sua giovane figlia Maddy (Rylea Nevaeh Whittet) mentre sfuggono a una relazione abusiva con il fidanzato di lunga data di Alex, Sean (Nick Robinson).

Con pochissimo in tasca quando esce dalla porta della roulotte che condivide con Sean, Alex sa di essere sola ma è meglio che si occupi di Maddy. Diventa una cameriera per provvedere a Maddy e aiutarla a costruirsi una vita lontano dagli abusi.

La serie racconta alcuni alti e bassi che Alex sperimenta come sopravvissuta a un abuso domestico e madre single e come può progredire e sfuggire alla loro attuale situazione. Basato sul libro di memorie di Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, la miniserie in dieci episodi è davvero avvincente da guardare.

Nel corso degli episodi, Alex e Maddy finiscono in un centro di accoglienza per donne, dove Alex lotta per ricevere i sussidi per l’assistenza all’infanzia o per dimostrare di essere in grado di essere la badante principale di Maddy. Alex è alle prese con la sua salute mentale, con Sean che la maltratta mentalmente e fisicamente e con i clienti con cui deve lavorare.

Mentre cerca di far crescere la sua attività di cameriera, inizia a scrivere dei suoi clienti e alla fine si unisce a un gruppo di terapia che le fa immaginare una vita migliore per lei e Maddy. Questo spinge Alex a iscriversi al college di Missoula, nel Montana, dove era stata accettata prima di rimanere incinta. Alex viene ammessa e sa che è arrivato il momento di mettere le cose a posto, in modo che le due possano lasciare Washington. Cosa succederà alla fine per Alex e Maddy? Vediamo l’episodio finale.

La base clienti e la crescita personale di Alex

Nell’ultimo episodio di questa serie emotivamente sconvolgente, Alex si libera dalle catene dell’abuso e può finalmente respirare di nuovo. In quest’ultimo episodio, Alex pulisce la casa di un’accaparratrice, anche se il lavoro da svolgere è di gran lunga superiore a quello che il cliente può pagare.

Poiché la cliente è anche una madre single, Alex la aiuta a pulire tutta la casa senza pagare gli straordinari. Grazie a ciò, la cliente presenta Alex al gruppo di hoarder che frequenta, dandole una base di clienti con cui lavorare. Alex tiene anche un corso di scrittura creativa ad altre persone nel rifugio per violenze domestiche in cui era ospitata, dimostrando la sua passione per la scrittura e come la scrittura sia il suo biglietto d’uscita dall’abuso.

Sean si rende conto dei suoi veri colori

Anche la battaglia per l’affidamento in corso tra Sean e Alex giunge a una svolta. Con l’aiuto di uno dei suoi clienti e dell’avvocato Regina (Anika Noni Rose), i due notificano a Sean un’ordinanza restrittiva a causa dei suoi abusi. Sean contesta la mozione e ora Alex deve dimostrare che Sean era violento, il che la spinge a chiedere a suo padre, Hank (Billy Burke), di testimoniare sugli abusi.

Poiché Hank e Sean si stanno entrambi disintossicando dall’alcol, Hank si rifiuta di testimoniare contro di lui, anche se ciò potrebbe significare che Alex non riuscirà ad arrivare in tempo in Montana per la scuola. Alex si rende conto che Hank non testimonierà contro Sean perché anche Hank in passato ha abusato della madre di Alex nello stesso modo in cui Sean lo fa con Alex. Gli uccelli di una stessa piuma si uniscono e Alex rompe i legami con il padre per il bene della sua salute mentale.

Quando tutto sembra perduto per riuscire a tenere Maddy lontana da Sean, le tendenze violente di quest’ultimo traspaiono. Durante una visita in tribunale tra Maddy, Sean e Paula (Andie MacDowell), la madre di Alex, Sean perde le staffe. Maddy fa i capricci in un parco giochi e, poiché Sean è stato 24 ore senza bere, perde le staffe con Maddy. Quando Alex e Sean parlano dell’accaduto, Sean rivela che se non ci fosse stata Paula, Sean avrebbe portato Maddy con sé in un negozio di liquori o in un bar per bere. In quel momento, Sean si rende conto di come sarebbe stata la relazione con Maddy e rinuncia ai suoi diritti, dando la custodia completa ad Alex.

Paula cambia idea… Di nuovo

Alex cerca di convincere Paula a venire con lei e Maddy in Montana dopo aver trovato la madre che dormiva nella sua auto in un parcheggio di Walmart. Paula cerca di dire che dorme lì perché le piace vivere uno stile di vita nomade, ma Alex sa che non è così. Alex vuole aiutare a prendersi cura della madre, visto che non può farlo da sola. Paula all’inizio rifiuta, non volendo lasciare il luogo in cui hanno vissuto generazioni della loro famiglia.

Dopo la visita a Sean e Maddy, Paula cambia idea e dice ad Alex che verrà in Montana con la figlia e la nipote. Ma la cosa dura poco, perché Paula decide di andare a vivere con il suo fidanzato, Micah. Alla fine Micah butta fuori la moglie per Paula e si trasferisce da lei. Anche se Alex sa che Paula ha un’altra relazione che non durerà, smette di mettersi all’ultimo posto e continua a progettare di trasferirsi in Montana con Maddy.

La mossa finale di Alex e Maddy

L’episodio si conclude in modo molto sentito. Alex raccoglie le ultime cose dal rifugio e dalla roulotte di Sean. Anche se Alex porge un ramoscello d’ulivo dicendo che Sean può visitare i due quando vuole, lui dice che non lo farà finché non sarà sobrio. Gli spettatori si rendono conto che Alex non è l’unica ad essere cresciuta nel corso della stagione e che, dopotutto, potrebbe esserci una speranza per Sean. Per tutta la durata della puntata, sullo schermo appare un indicatore di denaro, in modo che chi guarda possa tenere il conto di quanti soldi ha o non ha Alex.

Alla fine dell’episodio, il rilevatore di denaro si trasforma in un rilevatore di chilometri, mentre Maddy e Alex salgono sulla station wagon e partono per il Montana. Mentre stanno guidando, lo show torna indietro all’ultimo giorno di terapia di gruppo di Alex, dove lei parla del suo giorno più felice. Alex aveva scritto di un futuro giorno più felice invece di scegliere un giorno felice del passato. Questo giorno comprende un’escursione con Maddy sul monte Sentinel, dove possono ammirare la loro nuova città e ricominciare da capo. Questa parte va avanti e indietro tra la scrittura di Alex e la coppia madre-figlia che vive realmente quel giorno più felice.

Ci sarà una seconda stagione di Maid?

Lo spettacolo si conclude con una nota così leggera e promettente, che lascia a chi lo guarda una sensazione di speranza. Chiunque abbia vissuto un’esperienza simile o conosca qualcuno che l’ha vissuta può capire che c’è una luce alla fine del tunnel per tutti. Sebbene Netflix non abbia in cantiere una seconda stagione, la storia di Alex e Maddy è stata lasciata aperta. Anche se questa è la fine della strada per Alex e Maddy, Maid è uno show che rimarrà impresso a chiunque lo guardi.