MOBLAND: Paramount+ rinnova la serie per la seconda stagione

Dopo aver raggiunto oltre 26 milioni di spettatori in tutto il mondo, MobLand, serie originale Paramount+ e seconda serie più vista di sempre sulla piattaforma, è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. La serie è prodotta da Guy Ritchie – al suo debutto televisivo per Paramount+ – in veste di produttore esecutivo.

MobLand è creata e scritta da Ronan Bennett (Top Boy, The Day of the Jackal) insieme a Jez Butterworth (Le Mans ’66 – La grande sfida, Spectre). David C. Glasser (101 Studios) è produttore esecutivo. La serie è il secondo grande successo televisivo di Butterworth, dopo The Agency: Central Intelligence, anch’essa disponibile su Paramount+. Entrambe le produzioni rientrano nell’accordo esclusivo che Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount e Presidente e CEO di SHOWTIME/MTV Entertainment Studios, ha firmato con Butterworth per Paramount+ e SHOWTIME.

“Con oltre 26 milioni di spettatori e in continua crescita, MOBLAND si è rivelato un successo straordinario, frutto del genio creativo di Guy, Jez, Ronan e David C. Glasser, e delle interpretazioni potenti di Tom, Pierce e Helen” – ha dichiarato Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount e Presidente di SHOWTIME/MTV Entertainment – “Siamo entusiasti di confermare una seconda stagione per questo fenomeno globale, che ha conquistato le classifiche sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, arrivando al primo posto nel Regno Unito.”

“MOBLAND è nato da un’intuizione di Chris McCarthy, che ci ha sfidati a creare la nuova grande serie sul mondo del crimine organizzato. Dopo un lungo viaggio nelle campagne britanniche alla ricerca di Guy Ritchie, abbiamo capito di avere tra le mani la formula perfetta. Grazie al talento straordinario di Guy, Ronan, Jez e al nostro cast eccezionale, abbiamo trasformato quella visione in realtà” – ha aggiunto David C. Glasser, CEO di 101 Studios.

“La televisione era un territorio nuovo per me e inizialmente ero restio ad accettare un accordo in esclusiva. Ma Chris, David e i team di Paramount e 101 Studios mi hanno fatto cambiare idea con la loro visione creativa audace e una strategia tanto nitida quanto efficace” – ha dichiarato Jez Butterworth, sceneggiatore e produttore esecutivo. “Collaborare con Chris, David, Guy e il nostro incredibile cast è stato fonte di ispirazione. Non vedo l’ora di iniziare la seconda stagione di MOBLAND.”

Dopo il debutto negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia, la serie crime è arrivata il 30 maggio in esclusiva su Paramount+ in Italia, oltre che in Brasile, Francia, Germania.

MOBLAND vede protagonisti Tom Hardy (Venom: The Last Dance), Pierce Brosnan (La morte può attendere) e Helen Mirren (The Queen), in una storia che racconta lo scontro tra due famiglie mafiose, una guerra che minaccia di distruggere imperi e vite. Il cast stellare comprende anche Paddy Considine (House of the Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci’s Demons), Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas), Jasmine Jobson (Top Boy), Geoff Bell (Top Boy), Daniel Betts (Fate: The Winx Saga), Lisa Dwan (Blackshore) e Emily Barber (Industry).

La serie è commissionata da Paramount+, prodotta in collaborazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios, e distribuita da Paramount Global Content Distribution.

Tra i produttori esecutivi figurano Keith Cox, Nina L. Diaz, Guy Ritchie, David C. Glasser, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Anthony Byrne, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari.