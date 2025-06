Jack Champion di Avatar commenta i rumors sul suo futuro come Ciclope degli X-Men

Jack Champion, trai protagonisti di Avatar: La via dell’acqua e che tornerà nei sequel dei film di James Cameron, risponde alle voci secondo cui sarebbe stato preso in considerazione per uno dei principali personaggi degli X-Men nel prossimo reboot del Marvel Cinematic Universe. I Marvel Studios si stanno finalmente avvicinando all’inserimento degli X-Men nell’MCU a tempo pieno. Dato che il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, dovrebbe dirigere il film sugli X-Men, circolano già voci sul casting di chi potrebbe essere scelto per interpretare gli iconici mutanti Marvel.

In una nuova intervista con Comic Book Movie, a Jack Champion è stato recentemente chiesto se potesse rispondere alle voci dell’MCU secondo cui sarebbe stato preso in considerazione per il ruolo di Scott Summers, alias Ciclope, nel film sugli X-Men dell’MCU. Tuttavia, mentre a lui piacerebbe l’idea di interpretare il personaggio, ha dichiarato quanto segue riguardo alle voci sugli X-Men: “È, ehm, decisamente una novità per me. Voglio dire, non… spero che si avveri, sai. Mi piacerebbe molto interpretare quel personaggio, ma… sono voci [scrolla le spalle].”

È fondamentale ricordare che al momento non si sa quando i Marvel Studios intendano distribuire il film sugli X-Men, dato che stanno arrivando alla fine della Saga del Multiverso con i restanti progetti della Fase 6. Sebbene il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige abbia enormi progetti sugli X-Men per l’MCU, non c’è una data di uscita per il reboot. Questo rende altamente improbabile che abbiano già iniziato il casting per il progetto, soprattutto se il reboot degli X-Men uscirà tra qualche anno.

Dato che Jack Champion afferma di non aver sentito le voci su Ciclope, è possibile che, come minimo, sia qualcuno che i Marvel Studios stanno tenendo d’occhio, ma che in realtà non gli abbiano fatto offerte formali, dato che il processo di casting non è ancora iniziato. Se Champion fosse effettivamente in trattativa con i Marvel Studios per recitare in X-Men nel ruolo di Ciclope, dovrebbe comunque negarlo, soprattutto se non è ancora stato firmato un accordo.