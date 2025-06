MobLand – Stagione 2 si farà? Tutto quello che sappiamo

La serie crime drama britannica originale Paramount+ MobLand è diventata un successo per la piattaforma di streaming all’inizio del 2025, ma la serie verrà rinnovata per una seconda stagione? Sviluppata per il piccolo schermo da Ronan Bennett (con Guy Ritchie come produttore), MobLand racconta la storia della famiglia Harrigan, il cui “facilitatore”, Harry Da Souza (Tom Hardy), ha il compito di porre fine alla faida con gli Stevenson. Con un cast stellare composto dai migliori talenti britannici, MobLand continua la tradizione di serie come Peaky Blinders, ma con il ritmo serrato e incisivo di una produzione di Guy Ritchie.

Il percorso di MobLand verso il piccolo schermo è stato insolito, poiché originariamente era stato sviluppato come uno spin-off della popolare serie Showtime, Ray Donovan. Tuttavia, ben presto si è discostato dal concetto originale ed è diventato la serie autonoma che abbiamo visto nella prima stagione. Questo cambiamento ha permesso a MobLand di prosperare e la serie, ancora agli esordi, ha ora la possibilità di costruirsi una propria eredità senza il peso di un franchise già affermato. Ora, con la guerra tra gli Harrigan e gli Stevenson terminata dopo la fine della prima stagione di MobLand, ma con minacce più grandi da affrontare, la storia di Harry è pronta per una seconda stagione.

Ultime notizie su MobLand – Stagione 2

Tom Hardy ha parlato del potenziale della seconda stagione

Con la prima stagione che continua a regalare episodi emozionanti ogni settimana, le ultime notizie vedono Tom Hardy parlare della seconda stagione di MobLand. Sebbene non sia ancora stato confermato nulla, l’attore ha rivelato che c’è un piano per continuare la storia oltre la prima stagione. Dopo aver confermato che MobLand non è destinato a essere una miniserie, il pluripremiato attore ha iniziato a speculare su cosa potrebbe succedere nella serie poliziesca londinese. “Diventerà internazionale?”, ha riflettuto Hardy, prima di aggiungere: “Ci sono elementi internazionali nel crimine organizzato, che vengono accennati nella prima stagione”.

Sarebbe il passo successivo più logico per la serie, e una serie come MobLand non potrà che aumentare la tensione, senza mai allentarla. Ciò sarebbe in linea con la prima stagione, che ha introdotto Jaime come leader di una gang messicana e l’arrivo dell’americana Kat McAllister, che sembra essere il personaggio più potente dell’intera serie. La storia tra lei e Harry è lungi dall’essere finita, quindi avrebbe senso spingersi ancora più lontano.

Leggi qui sotto il commento completo di Hardy:

Il piano è sicuramente quello di realizzare altre stagioni. La domanda è: diventerà internazionale? Ci sono elementi internazionali nella criminalità organizzata, che sono stati accennati nella prima stagione. Il controllo della droga, delle munizioni, delle armi, delle persone e di ogni genere di cose che passano attraverso l’Europa e dall’Africa al Sud America, al Pakistan… e le merci variabili che circolano in Europa.

In ogni paese europeo ci sono famiglie coinvolte che lottano per il potere e per ottenere lo status che permette loro di movimentare questo tipo di merci. E chi controlla tutto questo e come si inserisce nel contesto mondiale?

La seconda stagione di MobLand non è stata confermata

Paramount+ non ha ancora rinnovato la serie

Nonostante il fatto che MobLand abbia ottenuto finora risultati eccezionali per la piattaforma di streaming, Paramount+ non ha ancora rinnovato la serie. Ciò non è particolarmente sorprendente, soprattutto se si considera la miriade di parametri che determinano il successo o il fallimento delle moderne serie TV in streaming. A differenza delle serie televisive tradizionali, che dipendono in gran parte dagli indici di ascolto in diretta, Paramount+ valuta probabilmente le statistiche a lungo termine per determinare se il pubblico è davvero coinvolto nella serie.

La premiere della prima stagione di MobLand è stata vista da 2,2 milioni di spettatori il giorno della sua uscita, un record per Paramount+.

Tuttavia, MobLand probabilmente non sta faticando in queste categorie, soprattutto grazie al carisma dei suoi protagonisti. I drammi polizieschi stanno spopolando in streaming e MobLand è l’ennesimo esempio della loro popolarità. La piattaforma di streaming non è nuova al genere, con serie come Tulsa King, Mayor of Kingstown e Dexter: Original Sin, che costituiscono alcune delle migliori serie originali di Paramount+. Considerando che la premiere di MobLand ha segnato un debutto record per il servizio e che la serie continua ad avere ottimi risultati, è probabile che la seconda stagione venga confermata.

Dettagli sul cast della seconda stagione di MobLand

Sebbene la prima stagione si concluda con lui pugnalato dalla moglie Jan, è altamente probabile che Harry tornerà come protagonista della seconda stagione di MobLand. Allo stesso modo, anche se potrebbero non avere il pieno controllo del loro impero, Pierce Brosnan e Helen Mirren torneranno probabilmente nei panni di Conrad e Maeve.

Anche la maggior parte degli altri membri della famiglia Harrigan dovrebbe tornare, con ulteriori sviluppi dopo la rivelazione della vera identità dei genitori di Eddie e i piani di Kevin di prendere il controllo dell’azienda.

Tom Hardy ha già anticipato un colpo di scena internazionale per una potenziale seconda stagione, il che significa che il cast futuro di MobLand includerà anche un sacco di nuovi nomi. Tuttavia, è impossibile sapere chi saranno questi nuovi attori fino a quando non saranno disponibili ulteriori informazioni.

Dettagli sulla trama della seconda stagione di MobLand

Il finale della prima stagione di MobLand è stato drammatico, con diversi colpi di scena e diverse morti, mentre Harry ha messo fine alla guerra tra Harrigan e Stevenson. Usando O’Hara, che aveva lavorato con Richie, ha incastrato gli Stevenson, che sono caduti nella trappola. Richie e i suoi uomini sono stati tutti eliminati, mentre Harry ha anche ucciso O’Hara per sicurezza.

Harry riuscirà anche a liberare Conrad e Maeve dalla prigione, ma questo non significa che le cose torneranno alla normalità. Il segreto che Eddie è il figlio di Conrad è stato svelato, Eddie stesso ha quasi ucciso Bella, e Kev e Bella sono più uniti che mai, con il primo determinato a prendere il controllo dell’impero.

Dopo aver rifiutato Kat McAllister, [Harry] dovrà ora affrontare qualsiasi vendetta lei abbia in serbo per lui, che potrebbe costituire il fulcro della trama della seconda stagione.

Le cose non sembrano andare bene per Harry all’inizio della seconda stagione di MobLand. Jan ha finalmente deciso di lasciarlo… prima di pugnalarlo accidentalmente al petto, con ciò che accadrà dopo ancora da confermare. Supponendo che non sia fatale, avranno dei problemi seri da risolvere, ma questo non è nemmeno il problema più grande per lui. Dopo aver rifiutato Kat McAllister, dovrà ora affrontare qualsiasi vendetta lei abbia pianificato, che potrebbe costituire il fulcro della trama della seconda stagione.