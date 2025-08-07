My Adventures with Green Lantern: nuovi dettagli sulla serie animata DC

All’inizio di quest’anno, DC Studios ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie animata di Lanterna Verde incentrata su Jessica Cruz, e i primi dettagli della storia sono stati rivelati adesso grazie a un casting call per il ruolo principale (tramite MTTSH). My Adventures with Green Lantern è alla ricerca di un’attrice latina di età pari o superiore a 18 anni per interpretare una ragazza di 14-15 anni, che sappia cantare.

La storia di Jessica Cruz

Jessica ha avuto un’infanzia normale: giocava a softball, usciva con i suoi migliori amici Kyle e Nikki e si teneva lontana dai guai. Ma la vita di Jess è crollata quando tutti intorno a lei hanno raggiunto la pubertà e sono diventati cattivi. Tradita dagli amici e allontanata dal softball, Jess si è chiusa in se stessa. Meglio essere piccoli e al sicuro che essere se stessi e farsi male. Incontriamo Jess alla fine del liceo: una matricola cronicamente ansiosa che inizia l’anno sperando di tenere la testa bassa e cavarsela… ma che finisce per essere scelta da un anello magico per essere la campionessa cosmica di tutta la vita: Lanterna Verde. Nonostante la sua paura, l’ansia e la bassa opinione di sé, Jess scoprirà di avere la tenacia e il coraggio per affrontare questa sfida, per diventare la più grande eroina del mondo.

Ambientata nello stesso universo della serie animata My Adventures With Superman con Jack Quaid come voce di Clark Kent, questa serie è descritta come “orientata ai giovani” ed è stata annunciata insieme ad altre due serie animate DC: DC Super Powers e Starfire.

Nonostante la serie sulla carta non generi troppe aspettative, dato che è chiaramente rivolta a un pubblico molto più giovane, abbiamo comunque visto che My Adventures with Superman ha dimostrato di essere popolare tra un pubblico molto più ampio di quanto ci si potrebbe aspettare.

Non sorprende che My Adventures with Green Lantern rivisiterà l’origine di Jessica nei fumetti, in cui l’Anello di Volthoom cerca la giovane donna traumatizzata dopo aver assistito al brutale assassinio dei suoi amici durante una battuta di caccia.

La trama di My Adventures with Green Lantern

My Adventures with Green Lantern seguirà la studentessa liceale Jessica Cruz, la cui vita viene sconvolta quando un Anello del Potere di Lanterna Verde cade dal cielo e sceglie Cruz come suo campione. Le cose peggiorano ulteriormente quando arrivano altri detriti dell’antica guerra spaziale delle Lanterne, insieme ai loro nemici alieni.

La serie non si collega con Lanterns, la serie in live action in arrivo quest’anno.