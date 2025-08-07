HomeCinema News2025

Jurassic World – La rinascita: le scene eliminate e un inizio alternativo!

Di Chiara Guida

-

Jurassic World - La Rinascita

In occasione dell’uscita in Digital Home Video di Jurassic World – La Rinascita, ecco tutte le scene eliminate dal montaggio cinematografico del film insieme anche a una scena alternativa d’apertura che forse avrebbe dato all’intero film un mood differente.

Una scena in particolare presenta il ritorno di quello che è probabilmente il dinosauro più popolare del franchise, il Velociraptor: un gruppo di rettili letali si avvicina ai protagonisti del film. Quando il cattivo di Rupert Friend alza la pistola, i Raptor si ritirano (“è meglio che scappiate”), ma in realtà stanno fuggendo dall’avvicinarsi del Distortus Rex.

A parte il fatto che la sequenza presenta una delle “battute” più abusate della storia del cinema, molti fan sono scontenti del fatto che i Raptor vengano utilizzati in questo modo, per una scena che non compare nemmeno nella versione cinematografica del film.

Diretto da Gareth Edwards, il film è il quarto del nuovo corso del franchise e dati i buoni risultati al botteghino forse il primo di una nuova trilogia.

La trama di Jurassic World – La Rinascita

In Jurassic World – La Rinascita, il rappresentante di una casa farmaceutica, Martin Krebs (Rupert Friend), ingaggia un gruppo di mercenari, insieme al paleontologo Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey), per recuperare tre campioni di DNA di dinosauro da una terza isola precedentemente inesplorata, l’Île Saint-Hubert.

La squadra, guidata da Zora Bennett (Scarlett Johansson), incontra infine la famiglia Delgado e la salva da un Mosasaurus. Scoprono anche di avere a che fare con dinosauri geneticamente modificati, considerati troppo pericolosi per Jurassic Park, ma raccolgono i campioni necessari (anche quando tutto inizia ad andare storto) e progettano una fuga dall’isola.

Più facile a dirsi che a farsi quando vengono braccati da mutanti inferociti. Mentre la situazione peggiora, l’avido Krebs si ammanetta la valigetta contenente i campioni al polso nel tentativo di assicurarsi che non vadano persi e che la sua compagnia tragga profitto da ciò che è stato recuperato.

Nel tentativo di fuggire attraverso un tunnel, la giovane Isabella Delgado riesce a raggiungere un pannello di controllo che aprirà loro la strada verso una barca vicina. Il D-rex prende di mira Krebs, divorandolo in un solo boccone… ma lasciandogli il braccio e i campioni. Zora afferra la valigetta e Duncan Kincaid (Mahershala Ali) distrae il mostro abbastanza a lungo da permettere a tutti di scappare.

Fortunatamente, Kincaid si rivela sopravvissuto e il gruppo salpa verso la salvezza. Krebs aveva pianificato di trarre grandi profitti dai campioni, ma mentre Henry e Zora discutono su cosa farne, concludono che dovrebbero essere resi open source, in modo che tutti possano beneficiare degli enormi benefici medici che offrono. Meglio così che vengano usati per consolidare i profitti di una grande multinazionale farmaceutica.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

