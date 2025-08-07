The Batman – Part II entra ufficialmente in pre-produzione

Il regista di Batman, Matt Reeves, ha recentemente rivelato di aver finalmente terminato la sceneggiatura del suo attesissimo sequel, che ha scritto insieme al co-sceneggiatore Mattson Tomlin.

L’annuncio è arrivato in un momento in cui si temeva che il film, che per il momento sembra ufficialmente intitolato The Batman – Parte II, potesse essere stato cancellato o aver subito un’altra significativa posticipazione, con continue speculazioni sul fatto che i co-direttori dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, potrebbero scegliere un nuovo Batman per The Brave and The Bold, oppure integrare Robert Pattinson del BatVerse anche nel DCU.

Gunn rimane irremovibile sul fatto che il piano sia ancora quello di andare avanti con un altro attore per il Crociato Incappucciato nel DCU, ma è chiaro che vedremo almeno un altro capitolo della “Epic Crime Saga” di Reeves, e ora abbiamo un aggiornamento sui progressi del sequel.

Secondo Productionlist.com, The Batman – Part II è entrato nella fase di pre-produzione e ha iniziato il processo di assunzione per la scenografia, la direzione artistica, il coordinamento degli stunt, i costumi, gli effetti visivi, ecc. Secondo il sito, l’inizio delle riprese principali è “confermato per il 1° gennaio 2026 presso i Warner Bros. Studios Leavesden a Londra, Regno Unito”.

Gunn ha avuto modo di leggere la sceneggiatura solo di recente, dopo essere stato impegnato con il tour stampa di Superman, ma tutto ciò che ha detto quando gli è stato chiesto della storia è stato: “È fantastica!”

“Sarebbe una considerazione. Dovremmo pensarci”, ha detto Gunn quando gli è stato chiesto della possibilità che Pattinson rimanesse nel ruolo di Batman del DCU durante una recente intervista a Rolling Stone. “Dovremmo pensarci. Non è che non ne abbiamo mai parlato. Non direi mai zero [probabilità], perché non si sa mai. Ma non è probabile. Non è affatto probabile.”

Sembra un po’ strano che Gunn non escluda semplicemente la possibilità, e molti fan credono che stia semplicemente coprendo tutte le basi nel caso in cui alla fine decidesse di mantenere l’attore come il Crociato Incappucciato di The Brave and the Bold.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027, alimentando speculazioni sul futuro del progetto. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno entro il 2025, e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Harvey Dent/Due Facce e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.